馬鞍山半新樓一房售600萬　4年貶值12%

樓市交投放緩，部分業主以蝕本價沽貨，馬鞍山區本月暫錄約28宗成交，按月跌約三成，區內泓碧一房單位以600萬元易手，原業主持貨4年帳面蝕讓約86萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯冼晉毅表示，筲箕灣居屋東駿苑B座低層9室，實用面積約649方呎，近期未補價第二市場叫價約470萬元，議價後以430萬元成交，呎價約6,626元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌華信花園高層C室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價約780萬元，議價約20萬元，以760萬元成交，呎價約17,079元。原業主於2008年1月以約296萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約464萬元，升值約1.57倍。

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九龍區

●利嘉閣蔡詠詩表示，大角咀奧柏‧御峯2座高層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，原開價478萬元，累減25萬元，以453萬元易手，呎價約17,159元。原業主2015年以約438.3萬元購入，持貨約8年轉手帳面獲利約14.7萬元，升值近3.4%。

●中原鄭永馨稱，西南九龍瓏璽8座高層B室 ，實用面積約1,002方呎，三房連套房間隔，以2,760萬元成交，呎價約27,545元。原業主於2014年11月以1,900萬元購入單位，持貨8年半帳面獲利860萬元，升值約45%。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄3宗成交，比上月同期7宗明顯放慢，平均實用呎價約12,083元，屋苑7期荔灣道12號高層B室，實用面積約1,121方呎，三房連套房間隔，開價1,400萬元，以1,345萬元成交，呎價約11,998元。原業主於2011年1月以982萬元購入上址，持貨12年帳面獲利363萬元，升值約37%。

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新界區

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區本月暫錄約28宗成交，按月跌約三成，其中泓碧2座高層H室，實用面積約315方呎，一房間隔，開價約620萬元，減至600萬元易手，呎價約19,048元。原業主於2019年以686萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓約86萬元，貶值約12.5%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山曉峯灣畔1座低層Ｆ室，實用面積約501方呎，兩房間隔，放盤半年以615萬元零議價沽出，呎價約12,275元。原業主於2010年7月購入單位，作價205萬元，持貨至今帳面獲利410萬元，升值約2倍。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山海典居1座低層E室，實用面積約552方呎，兩房間隔，望園景，原叫價800萬元，放盤1個月減至760萬元成交，呎價約13,768元。原業主於2020年5月購入上址，當時作價720萬元，持貨3年帳面獲利40萬元，升值約6%。

●世紀21奇豐胡國強指出，馬鞍山居屋富安花園6座中層G室，實用面積約591方呎，三房間隔，放盤5個月累減25萬元，已補價自由市場成交價545萬元，呎價約9,222元。原業主早於1997年12月購入上址，持貨逾25年至今沽售，帳面獲利275萬元，單位升值約1倍。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山迎海‧星灣御17座高層F室，實用面積約510方呎，兩房連套房設計，獲外區上車用家斥863.5萬元承接，呎價約16,931元。原業主於2015年以772.2萬元一手購入單位，持貨約8年帳面獲利約91.3萬元，升值近12%。

●世紀21天生置業何子邦表示，屯門瑜翠園4座頂層覆式連天台戶，實用面積約1,439方呎，三房連套房間隔，原叫價2,280萬元，放盤約10個月獲買家洽購，累減330萬元，以1,950萬元連雙車位成交，減幅達14.5%，呎價約13,551元。

●中原劉德興稱，粉嶺花都廣場本月暫錄約2宗成交，包括1座高層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，開價約545萬元，議價後以520萬元易手，呎價約12,591元。原業主於2012年以245萬元購入上址，持貨11年帳面獲利約275萬元，升值約1.1倍。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺牽晴間7座中層B室，實用面積約431方呎，兩房間隔，開價620萬元，減至580萬元成交，呎價約13,457元。原業主2013年以約343.5萬元購入單位，持貨10年帳面賺約236.5萬，升值約69%。

●中原楊頌堯指出，大埔公屋運頭塘邨運臨樓中層4室，實用面積約489方呎，未補價第二市場開價約270萬元，減價52萬元，以218萬元易手，呎價約4,458元。原業主於1999年以56.7萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約161.3萬元，升值約2.8倍。

●美聯楊浩然稱，大埔新峰花園本月錄2宗成交，屋苑2期1座低層C室，實用面積約626方呎，兩房連套房設計，以650萬元放售，議價後減價32萬元，以618萬元成交，呎價約9,872元。原業主於2007年以208.8萬元購入單位，持貨約16年帳面獲利約409.2萬元，升值約1.96倍。

●中原黎宗文表示，大圍盛世3座北翼高層A室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，以約1,220萬元零議價易手，呎價約17,733元。原業主則於2012年以705萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約515萬元，升值約73%。

●利嘉閣溫錦駒指出，將軍澳中心5座高層F室，實用面積約684方呎，三房連套房間隔，叫價約1,150萬元，累減82萬元，最終以1,068萬元易手，呎價約15,614元。

●中原柯勇表示，將軍澳中心6座中層B室，實用面積約687方呎，三房連套房間隔，以約1,208萬元成交，呎價約17,584元。原業主於2015年2月以760萬元入市，持貨8年帳面獲利448萬元，單位升值約59%。

●美聯林健偉指出，將軍澳新都城2期3座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔望內園景，原業主去年底開價650萬元放售，減約20萬元，以630萬元易手，呎價約17,355元。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳日出康城晉海5A座中層C室，實用面積約491方呎，兩房設計，以748萬元易手，呎價約15,234元。原業主2017年以約692萬元一手買入單位，持貨約6年帳面獲利約56萬元，升值約8%。

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