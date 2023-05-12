【美國大鑊了】拜登想美債違約？IMF警告：恐累全球經濟

美國債務上限危機迫在眉睫，惟兩黨繼續拉鋸的政治戲碼仍在上演。總統拜登、共和黨眾議院議長麥卡錫等國會領袖的會議，原打算於周五舉行會談，但這場關鍵會面最新將推遲至下周初才進行。麥卡錫指摘拜登及民主黨「沒有計劃」，認為民主黨無誠意，稱「拜登不想達成協議，他想美國債務違約」。

兩黨的分歧在於共和黨要求政府削減支出，才願意支持提高債務上限；而民主黨則堅持削減支出與調整債限是兩個不同議題，不可混為一談。美國財長耶倫指出，財政部對於何時耗盡現金尚未有明確的判斷，會持續更新消息並知會國會，並重申最早可能在6月1日就會因為無法償還債務而違約。

耶倫又表示，下周將與華爾街的一些銀行家會面，討論債限問題。雖然她未有直接透露會面的對象，但有消息指包括花旗集團行政總裁(CEO)范潔恩、摩根大通行政總裁戴蒙，以及一些游說團體的高層成員。此舉或反映出耶倫正試圖透過華爾街等「政黨金主」，向共和黨施壓迫其讓步。

另邊廂，戴蒙又透露，摩通正為美國潛在的債務違約做準備，並且每周召開「作戰會議」商討對策。隨着時間推移，假如債限問題未能解決，最終可能會變成「每日開會、甚至每日開3次會議」。

IMF警告倘違約累全球經濟

國際貨幣基金組織(IMF)亦警告，美國若因為未能提高債務上限而導致債務違約的話，將對全球經濟產生非常嚴重的後果，包括推高借貸成本。

除了美國的債限危機外，發達經濟體債務水平高企亦引發市場憂慮。世界銀行行長馬爾帕斯亦指出，現時發達國家的債務佔國內生產總值(GDP)比率「較之往任何時候都更高」，這意味着必須花費更多努力才能還清債務，這種情況恐怕會加劇全球經濟中的其他難題。