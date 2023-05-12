美股靠穩　道指升61點

市場憧憬美國通脹壓力消退，美股周五早段向好，道指升61點，報33,370點；標指升11點，報4,142點；以科技股為主的納指曾升33點，報12,361點。港股夜期報19,561點，跌38點，低水66點。

繼日前公布的消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)均低預期後，周五出爐的美國4月進口價格指數亦按年跌4.8%，符合預期。

通脹回落對金融市場當然是好事，惟美國整體經濟依然存有許多隱憂。普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray指出，就業市場或面臨一些不利因素，包括小型企業的信貸環境收緊，企業利潤率降低等。近期銀行業陷入困境後，具備風險意識的銀行持續收緊貸款標準，這往往會影響到在美國貢獻大量職位的小型企業。

他續指，一些「疲軟迹象」已經出現，企業開始裁員。當就業率轉正為負，將較難逆轉趨勢，故需要密切關注前瞻就業數據，並對美國經濟中期前景維持審慎。

企業消息方面，瑞銀集團收購瑞士信貸的「世紀合併」仍在進行當中，瑞銀行政總裁Sergio Ermotti表示，瑞信的業務情況已漸趨穩定，認為資金外流的情況已經不再。外媒又引述消息指，瑞銀把整合投資銀行業務、加快削減成本視為首要目標，務求不要讓合併後的業務架構及資源重疊。

報道又稱，Ermotti曾在內部備忘錄中，敦促不要把瑞信的員工視作競爭對手。據了解，合併雖然會令許多原屬於瑞信的員工被裁，但仍打算留住專注製藥、科技等高增長領域的銀行家，以推動其財富管理業務。

電動車公司法拉第未來漲幅擴大至逾10%。該企第一季度虧損大幅下降，並且已生產40輛FF 91，將在5月底開啟第一階段交付。叮咚買菜股價挫9%，其上季收入下跌8.2%。