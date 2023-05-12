中國恒大收仲裁通知　需向申請人支付多項賠償涉逾60億人幣

該仲裁涉及和信恒聚(深圳)投資控股中心作為仲裁申請人，於2016年12月及2020年11月期間簽訂有關恒大地產的增資及相關協議，向恒大地產增資50億元，以取得恒大地產約1.6%股權。恒大地產卻於2020年終止對深圳經濟特區房地產(深深房)的重組計劃，仲裁申請人要求恒大、恒大地產、廣州凱隆及許氏履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

根據該執行通知，廣州凱隆、許氏支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約2.04億元，並承擔違約金約5,153萬元；許氏、恒大以50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權；恒大支付仲裁申請人持有恒大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約7.7億元；及恒大、廣州凱隆、許氏支付約3,553萬元的律師費、仲裁費及執行費。