中國恒大收仲裁通知 需向申請人支付多項賠償涉逾60億人幣
2023年05月12日 22:08
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中國恒大(03333)收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書，公司及其附屬廣州市凱隆置業、控股股東及執行董事許家印為該執行通知的被執行人，涉及金額合共60.61億元人民幣(下同)。
該仲裁涉及和信恒聚(深圳)投資控股中心作為仲裁申請人，於2016年12月及2020年11月期間簽訂有關恒大地產的增資及相關協議，向恒大地產增資50億元，以取得恒大地產約1.6%股權。恒大地產卻於2020年終止對深圳經濟特區房地產(深深房)的重組計劃，仲裁申請人要求恒大、恒大地產、廣州凱隆及許氏履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。
根據該執行通知，廣州凱隆、許氏支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約2.04億元，並承擔違約金約5,153萬元；許氏、恒大以50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權；恒大支付仲裁申請人持有恒大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約7.7億元；及恒大、廣州凱隆、許氏支付約3,553萬元的律師費、仲裁費及執行費。