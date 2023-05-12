一手樓周五售11伙 港島盤現樓及會所曝光
2023年05月12日 22:25
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港島區新盤進入交樓程序之際，現樓單位及會所正式曝光，發展商透過預計最快下月以現樓推售。一手市場於周五(12日)錄得約11宗成交，大埔低密度樓盤以1,839萬元售出三房戶。
●鰂魚涌THE HOLBORN累沽136伙 套現約11億元
恒基地產(00012)旗下的鰂魚涌THE HOLBORN，周五(12日)公布已屆現樓，並開始交樓程序。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，將於周末(13日)開放現樓及會所予公眾參觀，正準備現樓經改動示範單位。該盤由開售至今，累沽136伙，成交價由543.9至1,400萬港元，套現約11億元，平均成交呎價約29,026元。
●大埔林海山城月內第2宗成交 三房售1,839萬
●啟德天瀧三房售3,577萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(12日)錄得1宗成交，據項目成交紀錄冊顯示，3座15樓A室為實用面積1,102方呎，三房連工作間間隔，以3,577萬元沽出，呎價約32,459元。資料顯示，上述單位買家採用建築期付款計劃入市，而項目至今累沽11伙。
●恒地旗下3盤下周二共發售21伙
恒基地產(00012)旗下3個住宅項目於周五(12日)上載銷售安排，落實下周二(16日)發售共21伙。當中，旺角利奧坊‧壹隅將會出售8伙。上述包括1伙開放式戶及7伙一房戶，實用面積由275至383方呎，折實售價594.04萬至945.12萬元，折實呎價20,626至24,677元。該盤至今累售441伙，套現逾29億元。
同系的上環CAINE HILL亦將發售5伙，包括1伙開放式戶及4伙一房戶，實用面積由197至289方呎，折實價介乎669.3萬至910.73萬元，折實呎價29,895至33,975元。鰂魚涌THE HOLBORN同日將會出售8伙。
●何文田站瑜一第1C期三房售2,023萬元
由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(12日)售出1伙三房戶，為第5B座19樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，成交價2023.73萬元，呎價約30,850元。據悉，該期數暫累售168伙，連同項目第IB期計則累沽348伙，套現逾60億元。而同系列的瑜一．天海亦部署下周展開銷售。
●西南九龍維港滙I三房呎價約26,272元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新售出2座6樓A室，屬實用面積794方呎的三房單位，成交價為2,086萬元，呎價約26,272元。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日錄兩宗成交 套現逾1,173萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，單日錄得兩宗成交，共涉1,173.6萬元。包括25樓C室，實用面積278方呎的一房戶，以587.7萬元成交，呎價約21,140元。
●北區高爾夫‧御苑單日連沽兩伙
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，周五(12日)連錄兩宗成交，共涉3,054.38萬元。當中，8座3樓A室為實用面積1,048方呎的三房單位，成交價1,542.85萬元，呎價約14,722元。
●元朗朗屏雨後一房呎價約15,632元
星星地產旗下元朗朗屏雨後，連續兩日均錄得成交，包括周五(12日)以579.95萬元售出20樓K室，實用面積371方呎，一房間隔，呎價約15,632元。發展商表示，將會繼續積極以價單及招標形式分别推售項目分層單位及特色戶。
●香港仔黃竹坑站晉環四房終止交易
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，周五(12日)錄得一宗終止交易個案，單位為1A座11樓A室，為實用面積1,135方呎的四房單位，原本於2021年5月先後簽訂臨時買賣合約及正式合約以4,068.2萬元成交，當時呎價約35,843元。