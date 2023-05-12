一手樓周五售11伙　港島盤現樓及會所曝光

港島區新盤進入交樓程序之際，現樓單位及會所正式曝光，發展商透過預計最快下月以現樓推售。一手市場於周五(12日)錄得約11宗成交，大埔低密度樓盤以1,839萬元售出三房戶。

●鰂魚涌THE HOLBORN累沽136伙 套現約11億元

●大埔林海山城月內第2宗成交 三房售1,839萬

●啟德天瀧三房售3,577萬元

●恒地旗下3盤下周二共發售21伙

同系的上環CAINE HILL亦將發售5伙，包括1伙開放式戶及4伙一房戶，實用面積由197至289方呎，折實價介乎669.3萬至910.73萬元，折實呎價29,895至33,975元。鰂魚涌THE HOLBORN同日將會出售8伙。

●何文田站瑜一第1C期三房售2,023萬元

由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(12日)售出1伙三房戶，為第5B座19樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，成交價2023.73萬元，呎價約30,850元。據悉，該期數暫累售168伙，連同項目第IB期計則累沽348伙，套現逾60億元。而同系列的瑜一．天海亦部署下周展開銷售。

●西南九龍維港滙I三房呎價約26,272元

●紅磡必嘉坊．迎匯單日錄兩宗成交 套現逾1,173萬元

●北區高爾夫‧御苑單日連沽兩伙

●元朗朗屏雨後一房呎價約15,632元

星星地產旗下元朗朗屏雨後，連續兩日均錄得成交，包括周五(12日)以579.95萬元售出20樓K室，實用面積371方呎，一房間隔，呎價約15,632元。發展商表示，將會繼續積極以價單及招標形式分别推售項目分層單位及特色戶。

●香港仔黃竹坑站晉環四房終止交易

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，周五(12日)錄得一宗終止交易個案，單位為1A座11樓A室，為實用面積1,135方呎的四房單位，原本於2021年5月先後簽訂臨時買賣合約及正式合約以4,068.2萬元成交，當時呎價約35,843元。