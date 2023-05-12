納稅人口連跌3年影響經濟　港府顧問有咩招數可用？

港府維持今年通脹預期2.5%，高於去年水平。政府經濟顧問梁永勝表示，隨着本地經濟逐漸復甦，本地生活成本壓力上升，留意到近月新簽租約租金有上升趨勢，預期通脹壓力慢慢上升。但由於香港剛步入復常，足夠支持經濟較快增長。

本地納稅人口連續3年下跌，梁坦言，若勞動人口減少，一定對經濟增長構成影響，同時香港面對人口老化，所以對長遠增長帶動制約作用。他建議從鼓勵就業着手，例如盡量鼓勵老人、女性這類現時勞動人口參與率較低的群體投入勞動市場；同時透過投資科技、培訓提升本地生產力，有助抵銷未來可能出現的勞動人口下降問題。

梁永勝補充，今年本港經濟增長主要受惠疫後復常，所以對今年消費市道較為樂觀，相信能夠抵銷息口走勢的影響。

他指，4月份訪港旅客人數已經達到2018年每日平均的54%，隨着本港接待能力進一步復甦，料全年旅客人數或可能恢復至疫情前80到90%。

他說，首季樓價上升5%，成交量亦回升至與過去5年之平均水平，隨着過去積壓的購買力逐步被消化，4、5月樓價走勢較為緩慢，但其表現仍然穩健。雖然今年息口方面有不明朗因素，但經濟復甦持續，相信全年樓市可以保持平穩，毋須擔心樓市因為息口上升而大幅下跌。