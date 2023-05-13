富蘭克林鄧普頓：新興市場有何潛力板塊？

近期，市場已從影響歐美部分銀行的流動性危機開始復常。雖然自銀行危機開始以來，投資情緒已有所恢復，但仍須密切關注可能改變整體前景的進展，特別是可能外溢至新興市場的風險。新興亞洲股市在第一季向好，偏重科技的台灣地區和南韓雙雙收益上升。

在重開邊境、明確監管和重視刺激內需等激發投資情緒的帶動下，中國股市也在首季做好。由於消費放緩和影響已發展市場個別銀行的流動性危機存在蔓延的風險，印度股市承壓，拉丁美洲的新興市場也有所上升。

通脹是大部分國家的熱點話題，其中巴西和秘魯下調今年的經濟增長預測。加息對消費的影響可能拖累巴西的增長，而秘魯的疲態主要源於國內的動盪。

墨西哥是該地區表現最為出色的國家，其央行官員保證即將收緊貨幣政策。歐洲、中東和非洲地區的新興市場普遍下滑。卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋的央行分別加息，但石油價格的回升提振了沙特市場的股票。缺電和生活成本上漲影響着南非，而土耳其的地震引發了投資者拋售土耳其股票，導致交易出現歷史性暫停。

新興市場對其銀行的嚴格監管體現於其財務狀況上充沛的盈餘資本。例如在中國、印度及巴西的銀行一般高於一級資本要求約3至6個百分點，持有的資本水平也高於《巴塞爾協定三》的最低資本要求。

現時在投資方面的調整程序，強調了企業收益的彈性和可持續性，所設定的投資組合中，偏向於商業模式穩健、金融產品在其相應市場的滲透率不斷提高的本地領先銀行，也將繼續關注能形成具有吸引力的投資機會的長遠結構化趨勢，包括數碼化、城鎮化和消費化。除了表現優越的大型銀行外，也偏向於科技賦能公司，例如半導體、訊息技術服務、電池和可再生能源相關的公司。這些公司從顛覆、數碼化和新能源趨勢中獲益。

富蘭克林鄧普頓