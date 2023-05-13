專家樓評：加息下轉按現金回贈創新高　應轉按嗎？

香港銀行5月初跟隨美國加息0.125厘，是今轉加息周期以來第4次，累積加息幅度0.75厘，連同上調H按鎖息上限，現時按揭息率較去年同期的封頂息率2.5厘，升了1厘。每500萬元貸款額，年期30年，每月供款多了2,696元。不過，現時按揭現金回贈創新高，可高達2.5%至2.6%，如果現時轉按賺回贈，而轉用較高的封頂息的計劃，是否仍划算？

現時普遍大行的按揭罰息期為2年，部分為3年，如若回顧過去兩年至三年期，由2019年尾起至2022年中，當時大行H按封頂息率一直都維持於P-2.5%，亦即時現時息率為3.25厘，以上述例子貸款額500萬元及年期30年來計，每月供款較新做按揭少692元。不過如若轉按，現金回贈可達2.5%，即可以有12.5萬元，即使拆息於未來兩年持續觸及封頂息率，首2年的供款合共是多了1.66萬元，即轉按後仍賺逾10萬元，完全足以抵銷加息的影響。

如若是2019年中前做按揭的人士，當時部分銀行封頂息率為P-2.85%，即現時實際按息2.9%，這樣轉按每月供款會多了1,640元，以兩年計便多了約3.9萬元，這個情況下轉按賺回贈所得吸引力會較低。是否轉按便要看是否有套現需要了。

另外，對於想做高成數按揭轉按套現的人士，亦要注意部分銀行對於高成數按揭的現金回贈計算方法，是不會計算按揭保險部分的貸款。例如600萬元單位，貸款80%(480萬元)，現時不選用按揭保險之下1,000萬元以下物業，按揭成數上限最高為6成，貸款額上限為500萬元，亦即是銀行現金回贈計算只計360萬元貸款額，即使現金回贈可以高達2.5%，但實質發放的現金回贈只有9萬元，而非總貸款額480萬元的2.5%(12萬元)。

在這個計算方法下，變相真實現金回贈只有約1.87%。不過，亦有部分銀行計算方法較寬鬆，可以連同部分高成數貸款去計算現金回贈。每間銀行審批準則及計算方法也有差異。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣