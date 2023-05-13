涉資62億！28歲億萬富豪料入主福布斯

外媒報道，美國28歲億萬富豪、Luminar Technologies行政總裁Austin Russell將收購著名財經雜誌《福布斯》(Forbes)母企「福布斯全球媒體控股公司」(Forbes Global Media Holdings)82%股權，Russell及Forbes目前控股公司Whale Media Investments(IWM)在周五(12日)的聲明中表示，交易估值近8億美元(約62.4億港元)。

聲明指，Russell已同意收購福布斯82%的股份，其中包括福布斯家族擁有的剩餘部分。聲明又指，Russell不會參與公司日常營運，並補充指此次收購的資金獨立於他在Luminar的股份。此外，目前尚不清楚Russell如何為這筆交易融資。

報道指，以香港為總部的IWM將保留少數股權，並保留一個董事會席位。聲明補充指，福布斯將增加一個新董事會，由美國媒體、科技和人工智能(AI)專家組成。

聲明並稱，Forbes Media主席兼總編輯史提夫·福布斯(Steve Forbes)將繼續參與公司事務。