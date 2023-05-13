陳鳳珠：智利鋰礦國有化　料無礙內地鋰電池發展

智利早前公布國家鋰資源開發戰略，擬將鋰礦收歸國有，並表示國企必須在對國家有戰略價值的項目中佔控股地位，不過計劃仍需要獲智利國會批准。

目前智利通過特許開發合同授權兩家私營企業開採鋰資源，而政府計劃今年下半年新設國有鋰業公司，在國家的主導下以公私合營方式發展鋰礦業。政府將容許目前在智利的美國雅保公司(Albemarle)和智利化工礦業公司(SQM)繼續營運至合約期滿，雅保的合約將於2043年到期，而智利化工礦業將於2030年到期。而在新國企成立前，智利國家銅業公司與國家礦業公司將會獲得合約，在現時私營鋰礦商的項目範圍內勘探及開採鋰礦。

未來智利政府將會推進鋰資源開採技術的發展，包括以直接鋰提取技術，取代目前使用蒸發池的採集方式，料有助減低對水資源的破壞，同時能夠提升生產效率。另外，倘若智利將鋰礦國有化，未來將可管控鋰資源的供應及價格，因此，通過私有化將可推動經濟發展及加強對環境的保護。

智利為全球最大的鋰礦蘊藏國，亦為全球第二大的鋰生產國，僅次於澳洲。今年初墨西哥將鋰礦國有化，並整合為國家財產，進行勘探和開採。而智利早於2022年2月已初步通過提案，促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產國有化，預期未來將會有更多擁有天然資源的國家將礦收歸國有，以作戰略部署。

受惠全球新能源汽車的滲透率提升，市場對鋰電池的需求亦大幅增加，內地進口的碳酸鋰大部分來自智利，不過，內地企業一直在鋰資源行業進行大量投資，並已建立了供應鏈，因此智利的鋰礦國有化應不會對內地鋰資源安全構成重大影響。惟內地企業亦要加速發展國內的鋰資源勘探開發，以增強鋰資源供應鏈的穩定性。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）