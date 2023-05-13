陳樂怡：名創優品加快海外擴張 推動盈利增長
2023年05月13日 23:00
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美國4月消費物價指數(CPI)按年增速低於預期，市場估計聯儲局將會6月暫停加息。不過，我們認為核心通脹回落速度緩慢，預計年內暫停加息後，利率較大機會維持在高水平，而並非立刻減息。除了關注減息時間點之外，市場還留意美國經濟衰退風險。另外，內地將公布一系列重磅經濟數據，包括工業、零售及固投，預計大致呈現放緩走勢。而港股大市成交不足，「中特估」主題回吐，恒指上落市格局不變，下方支持19,000點。
板塊方面，電動車廠特斯拉(Tesla)中國調高Model S和Model X車系的售價，加價1.9萬元人民幣。然而，即使經過最新一次加價，Tesla電動車的售價仍低於年初。加價動作有助消除買家的觀望情緒，市場憧憬汽車業價格戰告一段落。不過，對於投資者至言，儘管相信新能源汽車為國策所支持，中線滲透率將持續提升，而且鋰電池價格回落，成本壓力紓緩，但仍需要更多數據印證終端需求復甦，競爭環境得到實質改善。後續留意車企5、6月銷量數據，關注新車銷量爬坡進展。
個股推介方面，名創優品(09896)早前發盈喜，預料截至3月底止財季，其經調整純利不少於4億元人民幣，即按年增長不少於2.6倍，略優於預期。盈利增長主要由於品牌升級，新產品貢獻較高的毛利率，以及成本節省措施，加上國內外銷售強勁復甦，運營費用佔收入的百分比較低。在內地經濟弱復甦背景下，性價比定位的消費品牌料可佔優。我們看好公司品牌升級持續推進，以及海外加快擴張，加快盈利增長。現價對應預測市盈率19倍，低於2年平均水平。目標價38港元，止蝕價28元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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