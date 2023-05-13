陳樂怡：名創優品加快海外擴張　推動盈利增長

美國4月消費物價指數(CPI)按年增速低於預期，市場估計聯儲局將會6月暫停加息。不過，我們認為核心通脹回落速度緩慢，預計年內暫停加息後，利率較大機會維持在高水平，而並非立刻減息。除了關注減息時間點之外，市場還留意美國經濟衰退風險。另外，內地將公布一系列重磅經濟數據，包括工業、零售及固投，預計大致呈現放緩走勢。而港股大市成交不足，「中特估」主題回吐，恒指上落市格局不變，下方支持19,000點。

板塊方面，電動車廠特斯拉(Tesla)中國調高Model S和Model X車系的售價，加價1.9萬元人民幣。然而，即使經過最新一次加價，Tesla電動車的售價仍低於年初。加價動作有助消除買家的觀望情緒，市場憧憬汽車業價格戰告一段落。不過，對於投資者至言，儘管相信新能源汽車為國策所支持，中線滲透率將持續提升，而且鋰電池價格回落，成本壓力紓緩，但仍需要更多數據印證終端需求復甦，競爭環境得到實質改善。後續留意車企5、6月銷量數據，關注新車銷量爬坡進展。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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