郭家耀：百勝中國業績實現可持續增長　值中長線跟進

截至今年3月底止第一季，集團收入為29.2億美元，按年增加9%。期內淨利潤為2.89億美元，按年增189%，主要是由於經營利潤的增加。經調整淨利潤為2.92億美元，按年增1.86倍，不計及公司按市值計價的股權投資於2023年第一季度和2022年第一季度分別帶來的1,400萬美元和3,000萬美元的淨虧損，同時不計及外幣換算的影響，經調整淨利潤則增加1.48倍。

期內，餐廳利潤率顯著增長，達20.3%，較2022年同期增加650個基點，為2017年以來單季最高。系統銷售額按年增加17%，其中肯德基和必勝客均增加17%，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，成本結構調整、來自政府和房東的臨時補貼，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。同店銷售額按年增8%，其中肯德基和必勝客分別增加8%和7%，主要因為春節期間銷售得到旅遊需求釋放的提振。

百勝中國官理層指，顧客追求高性價的產品，因此推出高性價比的活動是帶動客流和銷售的重要關鍵。成本方面，預期接下來幾個季度通脹壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利好將逐步減少。由於宏觀環境充滿挑戰且疫情因素仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性，但集團有信心可通過制定多種情景的應對方案，利用有彈性的成本結構和快速應變的運營能力，令其業績在逆境中保持韌性。

截至首季末，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過4.3億名會員。季內會員銷售額約佔系統銷售額的64%。外賣銷售約佔肯德基和必勝客餐廳收入的36%。雖疫情過去，堂食客流回升，惟外賣銷售仍持續增長，相信此模式已成為趨勢。季內淨新增233家門店，主要受肯德基和必勝客品牌發展的推動。同時，季內亦改造83家門店。

對於2023年的預期和規劃，將在2023年淨新增1,100至1,300家門店，並繼續投資科技和基礎設施建設。內地全國有2,800個城市，現時肯德基及必勝客只覆蓋1,800多個城市，加上城鎮化推動下，相信內地仍有不少地方可容納更多快餐門店。展望未來，集團持續推動銷售增長的同時，積極擴大門店網絡，使其業績實現可持續增長，股份值得中長線跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)