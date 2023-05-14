鄺紫珊：美國倘停加息　AI基金升勢可期

隨着美國聯儲局的政策緊縮效果開始顯現，這次加息周期有望暫時告一段落。政策收緊推升利率走高，對股票評價面相對受壓，尤其是對成長股，市場預期今年可能暫停加息，甚至有機會開始減息，對成長股有非常正面的影響，其中人工智能(AI)等具創新趨勢的企業，更是值得中長期布局。

目前標指，以及成長類股的市盈率均較疫情之前更低，雖投資價值提高，但投資者的擔憂情緒仍然較高，對今年展望相對保守，現在市場已開始預期聯儲局將暫停加息，甚至減息，在企業盈利觸底階段，具增長潛力的成長股，其投資價值又再隨之浮現。

針對近來ChatGPT的熱潮，以及生成式AI的發展趨勢，可見AI的發展將會快速滲入不同行業，並且也是一個長期趨勢，預期會有愈來愈多場景及機會能夠使用AI技術。ChatGPT是屬於AI領域其中一個部分，是需要依靠訓練及數據累積來進行學習，有關發展與過去5年比較，目前機械學習已經倍數式發展，與基礎設施、計算、儲存及數據中心等也成為值得長期布局的領域。

聯儲局在5月加息後，暗示全球金融市場有望停止加息，可趁美國宣布暫停加息之前，提早適當逢低部署AI、半導體及電動車等科技題材的投資，以掌握美國貨幣政策由緊縮到放緩的投資機會，相信在減息前布局AI相關題材可迎來未來不錯的上升契機。

趁着ChatGPT的快速爆紅，AI投資題材成為亮點，很多受惠於ChatGPT主題的股份都持續上揚，如Microsoft等。未來與AI相關產業的投資商機也將不斷增加，市場預估2023年全球AI基金受惠資金將大量湧入，未來將有更多資金流入AI產業。投資者需注意，當美國出現暫停加息甚至減息環境，科技股將會有明顯持續向上的勢頭，預料AI相關基金更是焦點，往後的升勢可以預期。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊