曜熊理財：歐洲基金受制俄烏戰爭

美債危機又進入市場視野，美國債務違約可能會對市場造成深刻而持久的損害。如果國會不能提高聯邦政府的債務上限，以及由此產生的違約，將引發一場經濟災難，導致未來幾年利率上升。

俄羅斯在紅場舉行閱兵，總統普京希望未來和平，但俄烏戰爭未有停止迹象。另一方面，歐洲持續加息，德國3月工業生產數據的下滑幅度比市場預期更大，汽車業表現不佳是原因之一，這也引發市場對今年歐洲陷入衰退的擔憂。

德國3月份的工業宏觀數據幾乎都出現暴跌：零售銷售和出口大幅下滑，再加上剛公布的工業生產數據，德國第一季度國內生產總值(GDP)增長下調的可能性大增。

服務業強勁而製造業疲軟，這一點不僅僅在德國有所體現。連歐洲也是這樣，全球也都是這樣。最好的情況下，歐洲經濟體亦只可能避過衰退，但經濟仍可能出現增長停滯的問題。

去年德國就因為俄烏衝突而頻頻陷入衰退的疑慮之中，其去年第四季度的GDP無可避免地收縮0.5%，加息副作用逐漸顯現。現時歐洲經濟衰退的風險正在上升，歐洲基金在俄烏戰爭下，難以下調利率，歐洲基金在加息壓力下表現愈來愈疲弱。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉