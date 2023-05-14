【星期一．炒啲乜】港股跌穿牛熊線　散戶點部署？

港股在過去一周，連跌4個交易日，全周累跌2.11%，在上周二(9日)失守20,000關後一直未能重上，距離重回250天牛熊分界線(約19,699點)亦有72點。

展望今周，內地將於周二(16日)公布多項數據，包括城鎮固定資產投資、工業生產、零售銷售及失業率。歐元區國內生產總值(GDP)將於同日公布。數據好與壞勢影響市場投資情緒，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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