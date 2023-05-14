【星期一．炒啲乜】港股跌穿牛熊線 散戶點部署？
2023年05月14日 10:00
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港股在過去一周，連跌4個交易日，全周累跌2.11%，在上周二(9日)失守20,000關後一直未能重上，距離重回250天牛熊分界線(約19,699點)亦有72點。
上市公司續輪流放榜，騰訊控股(00700)將於周三(17日)公布第一季業績，綜合券商預測，騰訊今年首季純利介乎234.92億至348.71億元人民幣，按年下跌0.3%至上升48.9%。市場將關注公司管理層最新營運策略、資本投資回報安排、人工智能(AI)大模型建設與業務發展等指引。
此外，季度業績將於周四(18日)出爐的阿里巴巴(09988)為另一焦點，大行高盛指，在內地互聯網中，續視阿里為其「買入」首選，認為市場低估阿里在淘寶及天貓的增長轉變。
展望今周，內地將於周二(16日)公布多項數據，包括城鎮固定資產投資、工業生產、零售銷售及失業率。歐元區國內生產總值(GDP)將於同日公布。數據好與壞勢影響市場投資情緒，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。
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