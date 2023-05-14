美聯：港首季經濟溫和增長　料帶動商廈市場需求

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，4月份分散業權甲廈售價及租金均錄得升幅，兩者分別按月升3.2%及0.3%。截至今年4月底，商廈買賣受到數宗高價成交帶動，甲廈售價今年以來累升6.6%。

報告顯示，上月全港整體甲廈空置率為10.3%，較上月回落0.1個百分點，而中區、灣仔及銅鑼灣、尖沙咀的空置率分別為8.8%、7.4%及8.1%。雖然復常後的商廈空置率仍維持高位，但部分區域的吸納情況稍有好轉，上環、尖沙咀、觀塘的空置率略為改善，其中上環跌0.5個百分點。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，上月商廈市場大額成交暢旺，最矚目的買賣集中在港島區，其中包括中資企業以2.55億元購買灣仔會展廣場辦公大樓一個逾8,000呎的中層單位，成交呎價約31,075元及以1.68億元成交的金鐘東昌大廈低層單位，成交呎價近2萬元。

租務成交方面，市場消息指字節跳動將進駐中環國際金融中心一期約2萬平方呎的單位，料呎租約120元。該辦公室原由瑞士寶盛租用，反映外資企業縮減規模及遷離核心商業區，以及中資企業偏好租賃該區甲廈並逐步擴大香港市場的趨勢。

美聯稱，雖然未來面臨環球經濟增長放緩及出口受壓的挑戰，但根據政府最近公布的本地經濟數據，今年首季實質本地生產總值按年增長2.7%，更終止連續四個季度的跌勢，隨着香港與內地開放，本地經濟復甦步伐料可加快，預料跨境金融服務需求增加以及家族辦公室在港設立業務，可望帶動商廈的租賃需求。