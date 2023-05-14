新地15大商場母親節推多重優惠　周末人流及生意升20%

新地執行董事馮秀炎表示，市面全面復常，餐飲行業最受惠，有特色餐飲早於一星期前已接到近20人的訂座，可見市民趁節日把握機會團聚見面。受惠母親節帶動，以及商場與商戶大推優惠，周末商場人流及生意按年明顯上升。

她補充，最受惠行業，分別為餐飲、保健品及鑽飾珠寶。不少提供母親節套餐的食肆或中式食肆一早已收近80%預訂，母親節周末等位至少需時45分鐘，晚市更要做兩至三輪枱。人均消費逾400至500港元，按年增約20%。疫後更重養生，補品如燕窩、美顏如面膜等，均成母親節禮物首選。

此外，同樣受惠該節日的商戶有珠寶金飾及精品蛋糕店等。有精品蛋糕店於節日當天甫開店已見人龍，特別推出母親限定蛋糕，單是母親節已收逾百張訂單，高峰期更有長龍於店外等候購買，並於下午6時前已近乎售罄。而珠寶類銷情則以鑽飾最受追捧，尤其是有母親節主題的珍珠鑽飾系列，人均消費升約10%到6,000元至逾萬元不等。