港上月舖市租務交投縮逾3成　四核心區空置率回升

長假期效應影響下，香港商舖租務交投偏軟，核心區舖位空置率亦增加。一份代理報告指出，4月舖位市場租賃交投量及總額，都較3月少逾三成，同時，中環、灣仔、尖沙咀及旺角4區的舖位空置率按月亦回升。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，據該行最新資料顯示，4月市場共錄得約377宗商舖租賃成交，涉及總金額約4,566.54萬元，分別較3月的548宗及約6,703.69萬元，減少約31.2%與31.9%。

4月商舖租務成交量回落主因是月內遇上長假期，商戶都集中迎接消費力，料將租舖計劃暫緩，因此令該月成交宗數及金額都有所減少。但對比去年同期而言，整體租金水平有回升跡象，成交金額上升約23.7%，而成交宗數按年則相若。面對租賃宗數減少，上月市場仍錄得個別矚目租務個案，如尖沙咀星光行地下1及2號舖，以每月約100萬元租予名牌手袋店，而旺角花園街71至73號地下A至C號舖，以月租約78萬元租出，新租客為大型體育用品公司。

黃續稱，4月5大核心區商舖空置率均出現窄幅上漲情況，表現較佳的只有銅鑼灣區，走勢穩定，空置率維持在6.34%，與上月相若，但對比2022年同期則多出0.94個百分點。中環最新舖位空置率約13.21%，灣仔則錄得約13.06%，兩區按月比較分別上升糸約0.1個及約0.03個百分點。至於九龍核心區情況相若，尖沙咀最新舖位空置率約11.53%，按月多出約0.06個百分點。至於，旺角則錄得約9.12%，比較3月都輕微上升約0.02個百分點。

他分析，單看上月舖市租賃成交及空置率表現都不算向好，不過，宏觀市場氣氛絕對比去年大幅改善，商戶租舖信心很大程度看市面情況，只要消費人口多，部分實力商戶都不惜租金成本進駐優質地段。他又指，政府派發消費券，零售及餐飲市道明顯好轉，預測下半年商舖租賃市場將持續熾熱，料會見價量齊升趨勢，租務需求上升亦將帶動商舖空置率改善，對舖租市場前景看高一線。