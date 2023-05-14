白石角University Hill第2B期首輪沽清加推　次輪205伙周四開售

集團副董事總經理雷霆表示，昨日加推的價單涉及206伙，折實平均呎價約16,482元，屬原價加推。而即將展開的次輪賣樓，其中185伙以價單形式發售，餘下20伙則招標推出。

他續稱，連同項目第2A期，兩期已累售超過500伙，並計劃緊接於本月底推售屯門兆康NOVO LAND第2A期。

新地代理總經理胡致遠指出，University Hill第2B期昨首輪銷售中，大手時段共售出20伙，包括有7組買家各購入兩個單位，另有6組買家各購入一個三房戶，最大額的兩組成交分别涉資約1,900萬及1,700萬元。

至於最新價單的入場價單位為優景閣1座1樓A10室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實價為327.77萬元。整批單位折實價最高則約1,409.46萬元，呎價約13,187至19,350元。

而將於周四第二輪發售的單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，以價單形式推出的單位售價由332.55萬至935.75萬元，呎價約13,852至19,350元。項目將於周二(16日)截止接收購樓意向登記，並於周三(17日)進行抽籤。