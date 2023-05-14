【港股前瞻】阿里、騰訊「放榜」在即 投資者要點部署？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，外圍市況波動，加上美國債務危機未解決，市場普遍預期內地即將公布的「三頭馬車」數據可期望度較低，形容港股目前正處於「外憂內患」。「黑期」跌穿19,500點水平及俗稱「牛熊分界線」的250天線(現19,699點)，料恒生指數本周於19,200點徘徊，若科企業績表現不似預期，恒指或進一步下試19,000點。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，本周內地將有多項經濟數據、大型科網公司首季業績出爐，若內地經濟表現不似預期，相信恒指於短期內仍處於橫行格局，建議投資者宜先觀望，不用急於入市或「撈底」，一旦恒指失守19,700點，將再有進一步調整空間，恒指甚至下試19,000點。