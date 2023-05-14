【港股前瞻】阿里、騰訊「放榜」在即 投資者要點部署？
2023年05月14日 19:00
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港股上周以兩個月來最大單周跌幅422點收場，本周焦點將放在科技巨頭阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)派首季成績表、內地公布「三頭馬車」數據，分析普遍看淡後市走勢，並建議投資者宜採取觀望態度。
凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，外圍市況波動，加上美國債務危機未解決，市場普遍預期內地即將公布的「三頭馬車」數據可期望度較低，形容港股目前正處於「外憂內患」。「黑期」跌穿19,500點水平及俗稱「牛熊分界線」的250天線(現19,699點)，料恒生指數本周於19,200點徘徊，若科企業績表現不似預期，恒指或進一步下試19,000點。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，本周內地將有多項經濟數據、大型科網公司首季業績出爐，若內地經濟表現不似預期，相信恒指於短期內仍處於橫行格局，建議投資者宜先觀望，不用急於入市或「撈底」，一旦恒指失守19,700點，將再有進一步調整空間，恒指甚至下試19,000點。
值得留意的是，恒生指數公司上周五收市後公布季檢結果，納入華潤電力(00836)、紫金礦業(02899)、京東健康(06618)及攜程集團(09961)。溫傑指，潤電及紫金均在股價較高位納入，遇上港股市況疲弱下，估計將受累大市氣氛而有所調整，而且「染藍」利好因素在開市前競價時段已反映，追入的勝算不多，反而認為投資者可以留意恒指權重比例調升的美團(03690)。
恒指的權重會再平衡(Rebalance)，現時權重達8.45%的滙豐控股(00005)將調整至權重上限的8%；而騰訊控股(00700)則會由7.68%上調至8%的權重上限。美團調整最多，由目前的5.02%增至5.84%，因騰訊完成向股東派發合共約9.58億股，令其流通系數大升。