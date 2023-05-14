合景泰富擬尋求境外債務解決方案 再有票據違約

該企同日披露，其一筆明年到期的6厘美元優先票據（國際證券識別碼：XS2530437172）本金額15%連同其應計及未付利息於強制贖回日期（即2023年5月14日）到期及應付。於公告日期，尚未就該部分本金及其利息作出贖回付款1.19億美元。根據該筆票據的條款，未能於強制贖回日期支付該部分本金將構成違約事件。

合景泰富較早前刊發2022年年報時已披露，因未能按照附息銀行及其他借貸的預定還款日期（即2023年4月28日）支付其本金2.12億元人民幣，已觸發多項借貸的交叉違約。

該企提到，自2021年下半年以來，內地房地產行業面臨前所未有的挑戰，包括集團在內的民營開發商面對更大的流動資金壓力。集團一直依賴其內部現金資源及從境內匯出現金以履行境外付款義務，但其絕大部分現金均按地方政府政策規定，存入指定銀行賬戶進行嚴格預售現金託管，以確保在建物業竣工，去年已完成交付總建築面積約80.62萬平方米。集團可用於支付境外債務的資金仍持續受壓。