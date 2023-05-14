周未兩日10大屋苑僅錄6宗成交　6屋苑交投捧蛋

受天雨及加息影響，加上一手新盤低價搶客，二手市場繼續捱打。中原指出，十大屋苑於周六、日(13、14日)錄約6宗成交，買賣依然徘徊低位，佔6個屋苑交投捧蛋，包括沙田第一城、鰂魚涌康怡花園及茶果嶺麗港城等。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，天雨影響睇樓活動，加息亦令不少買家對入市觀望，加上市場焦點落於一手新盤，不少新盤接連以低價搶客，並提供吸引的置業優惠，令買家轉至一手市場。反觀二手業主叫價相對進取，筍盤早被市場消化，料本月二手樓市持續受壓。

鰂魚涌太古城為期內錄得成交屋苑之一，該行趙鴻運稱，該盤本月暫僅錄5宗成交，而周末只佔1宗，單位為南天閣低層G室，實用面積約561方呎，兩房間隔，以1,068萬元易手，呎價約19,037元。

紅磡黃埔花園亦於兩日錄得1宗買賣，中原袁顯岸表示，成交單位為2期3座低層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以618萬元易手，呎價約15,887元。

新界區方面，該公司伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊於周末兩日錄2宗成交，包括樂湖居12座低層B室，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，以562萬元沽出，呎價約8,878元。原業主於1999年1月以171萬元入市，持貨24年帳面獲利391萬元，升值約2.3倍。