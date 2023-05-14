【產經專題】中美貿易脫鈎　全球化無回頭？

自2018年中美貿易戰爆發以來，逆全球化的趨勢一直持續，美國以國家安全為名施加出口制裁、關稅及其他貿易壁壘已成為新常態。在此背景之下，中美兩國的貿易卻「不跌反升」，去年雙邊貿易的名義金額甚至達到6,906億美元，創下歷史新高！如此情況實在令人感到意外，惟彼得森國際經濟研究所(PIIE)的報告指出，單看此數字其實頗具誤導成分，兩國的貿易脫鈎實際上依然是「進行式」。

PIIE指，美國對華出口實際上不斷偏離長期趨勢水平，去年更進一步惡化，偏離預期值23%，反映全球兩大經濟體相互依賴的程度正在降低，單看個別數字其實有一定的誤導性。

事實上，中美貿易金額之所以創下新高，背後有很多原因。其中最大原因在於美國的通脹數字強勁，哪怕從中國進口的貨物維持不變甚至有所減少，物價上升都足以令貿易的名義金額大增。比較合理判斷中美貿易形勢的方法，是關注其雙邊貿易額佔整體貿易數字的比重。

根據PIIE的推算，按中國從2017年起的整體進口增長趨勢，2022年中國進口的美國商品與服務總額的「理論預期值」應該為2,079億美元，惟實際上只得1,599億美元，僅比貿戰前的2017年略高5.61%，遠遠跑輸通脹。若對比預期值與實際值的差異，過去兩年也不斷擴大，由2020年時低16%，到2021年時低22%，去年進一步擴至23%。換言之，美國對華出口額是「明升暗降」，中國正不斷減少美國進口的比重，減低對美國的依賴。

雙方貿易脫鈎的情況，最能體現在製造業商品的出口數據。去年中國自美國進口的製造業商品總額為653億美元，按年跌3%，以金額計雖然好過2020年及2019年，惟仍低於貿易戰開打前的2017年。報告更直指︰「沒有任何迹象顯示美國對華出口的商品有可能回復至貿易戰前的軌迹」。

眾多製造業商品中，半導體是美國對華製造業產品出口下降的一個重要因素，去年出口跌22.72%至102億美元。報告又指，去年10月美國宣布了更嚴格出口管制措施，限制企業向中國出口高端半導體設備及晶片，因而對中國的半導體出口可能會持續下跌。

已經「歸邊」美國的全球最大晶圓代工廠台積電，選擇在當地組建先進製程晶圓代工廠，以配合美國的本地產業發展宏圖，此乃全球化逆轉又一實證。台積電創始人、「半導體教父」張忠謀赴美出席活動時，也若有所指說︰「全球化幾乎已死」、「自由貿易幾乎已死」。

富銀：美大搞制裁料無礙經濟

美國作為逆全球化的推手，近年經常把貿易及貨幣「武器化」，透過各式手段制裁與之為敵的勢力。美國之所以能夠如此霸道，皆因其未曾承受過由經濟層面的反噬，行事自然更加肆無忌憚。分析更指出，當前全球化逆轉的大潮流下，美國所受到的經濟影響實際上「微乎其微」。

富國銀行此前發表了一系列研究報告，旨在探討持續的逆全球化對美國經濟的影響。研究結果指出，美國經濟根本不會受到任何重大的衝擊，亦很難改變經濟運行的規則，唯一的值得商榷的「惡果」，只是通脹可能會比之前高「零點幾個百分點」。換言之，美國不會因為搞貿易戰而受到任何重大的經濟損失，有足夠的底氣繼續搞貿易、金融制裁。

報告提到，美國與世界其他地區的貿易和投資流量已經見頂，以佔名義國內生產總值(GDP)百分比計，美國對外直接投資(FDI)的比例，已經從2007年的3.6%減半至2001年的1.8%，反映出「美國企業似乎已經對生產設施轉移至國外不感興趣」。富銀更指出，美國經濟表現主要取決於國內因素，即使流入美國的FDI減少可能會「有一些影響」，但根本不是大問題。

從經濟層面出發，富銀認為美國製造業回流的趨勢會帶來一些好處，比如未來數年工廠相關的就業可能得到一些提振，惟商家亦多轉向資本密集度更高(即用更多機器取代人力)的生產方式。因此，即使全球化完全逆轉，美國的工業就業率也不太可能恢復到1979年時的歷史最高水平。

去美元加劇 金磚之父：地位難撼動

要數近幾年全球貿易的大趨勢，除了逆全球化之外，去美元化也是相當受關注的議題。自俄烏戰爭爆發後，以美國為首的西方勢力用貨幣作為武器，在經濟及貿易上孤立俄羅斯，做法亦令其他勢力警覺。近期「金磚五國」推進本幣貿易協議，試圖擺脫美元的影響力。然而，有「金磚之父」之稱的經濟學家奧尼爾卻潑冷水，直言在「找到可靠的美元替代品之前」，美元的地位仍難以撼動。

奧尼爾是最早提出「金磚國家」概念(最初為巴西、俄羅斯、印度及中國，其後亦將南非加入)的經濟學家，他是高盛資產管理的前主席，亦曾在英國財政部任職。他在此前曾經提到，金磚國家只要持續「擴容」，把其他新興國家納入，就可以形成一個更公平、多元貨幣的全球體系。

惟他的提議目前也僅僅是「提議」，假如從各方因素考慮，當前美元地位仍未受到真正威脅。他解釋指，若要實現這一願景，首先中國與印度這兩個經常針鋒相對的大國應該要合作，中國應該邀請印度共同設計及推進「一帶一路」倡議，才能夠真正實現更強大和持久的貢獻，否則這仍將是一個狹隘的「中國倡議」。

更重要的是，任何金磚國家成員如果想對美元構成實際的挑戰，那就必須允許國內外的資產持有人及投資者，在任何時候自行決定購買或出售以其貨幣計價的資產，這意味着不能存在中國那樣的資本管制。