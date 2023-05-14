藍籌屋苑又損手！將軍澳新都城4年帳蝕28萬

樓價無力再上，再有指標屋苑錄得虧損買賣，將軍澳新都城3期兩房單位減價後以688萬元成交，原業主持貨4年帳面虧損約28萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯利元亨表示，薄扶林置富花園19座中高層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以615萬元獲承接，呎價約14,009元。原業主於2012年11月份以約425萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約190萬元，物業升值約45%。

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九龍區

●美聯彭文浩稱，九龍站屋苑本月暫錄6宗交投，較4月全月僅錄9宗明顯加快，其中擎天半島6座低層C室，實用面積約775方呎，三房連套房間隔，以2,080萬元易手，呎價約26,839元。原業主於2005年4月以728萬元購入上述單位，持貨約18年帳面獲利1,352萬元，升值約1.85倍。

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新界區

●中原伍錦基表示，將軍澳新都城3期2座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，開價約700萬元，減至688萬元成交，呎價約16,946元。原業主於2019年5月以716萬元入市，持貨4年轉售，帳面虧損約28萬元，貶值約3.9%。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水御皇庭1座中層B室，實用面積約398方呎，兩房間隔，原叫價約550萬元，累減約12萬元，以538萬元成交，呎價約13,518元。原業主2014年以約380萬元買入單位，持貨約9年帳面獲利158萬元，升值約42%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山聽濤雅苑2座低層B室，實用面積約748方呎，三房間隔，放盤3個月累減60萬元，以990萬元獲承接，減幅5.7%，呎價約13,235元。原業主於2011年2月以548萬元上址，持貨12年帳面獲利442萬元，升值約81%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣御17座高層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價865萬元，放盤兩星期，終獲買家以863.5萬元承接，呎價約16,931元。原業主於2015年8月購入上址，作價約772萬元，持貨逾7年帳面獲利91.5萬元，升值約12%。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門愛琴海岸5座高層A室，實用面積約733方呎，三房連套房間隔，原叫價830萬元，減價28萬元，以780萬元成交，減幅3.9%，呎價約10,641元。原業主於2013年11月連車位購入上址，當時作價576萬元，而是次成交則不連車位。

●祥益黃慶德指出，屯門翠寧花園3座中層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價10萬元，以570萬元成交，呎價約9,628元。

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆麟苑E座高層9室，實用面積約645方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價約460萬元，呎價約7,132元。

●美聯曹錦輝表示，元朗御庭居3座低層連花園特色戶，實用面積約454方呎，兩房間隔，附設509方呎花園，早前以658萬元放售，議價42萬元後，以616萬元沽出，呎價約13,568元。原業主於2020年初以550萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約66萬元或約12%。

●美聯馮根明稱，元朗蝶翠峰連平台戶，實用面積約597方呎，三房間隔，平台面積約630方呎，以780萬元放售，減價36.2萬元，以743.8萬元獲承接，呎價約12,626元。原業主於2016年以550萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利約193.8萬元，升值約35%。

●中原王勤學表示，元朗GRAND YOHO第2座高層H室，實用面積約515方呎，兩房間隔，開價880萬元，減價24萬元或近3%，以856萬元沽出，呎價約16,621元。原業主於2020年4月以約795萬元買入單位，持貨3年辣招鬆綁轉售帳面獲利61萬元，單位升值約8%。