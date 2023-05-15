美商業房地產恐冧價　禍延銀行業

美國的銀行接連倒閉後，市場開始擔心在高利率環境下會有更多行業「爆煲」，其中又以商業房地產(Commercial Real Estate，CRE)被視為最高危的領域，隨時成為下一個引爆的金融炸彈！市場分析普遍預期，隨着美國寫字樓的空置率不斷攀升，商業房地產價格將會迎來一輪大跌浪，影響更可能溢出至其他行業，對更廣泛的經濟構成衝擊。考慮到中小型銀行持有大量CRE相關的債務，新一輪銀行業危機或正在醞釀之中。

芝商所高級經濟學家Erik Norland接受本報訪問時表示，美國寫字樓的空置率在過去數年幾乎翻了一番，他引述戴德梁行的數據指，空置率於2019年初時僅12.5%，惟到今年中恐怕突破兩成，或許導致商業房地產市場大幅回調，尤其是當前CRE行業普遍存在龐大的財務槓桿。

所幸的是，與2008年引發次按危機及金融海嘯的樓市下跌相比，今次受壓的並非住宅樓市，而是規模相對較小的商業房地產市場。具體而言，美國CRE市場規模是20.7萬億美元(約161萬億港元)，大約是43.4萬億美元住宅樓市規模的一半左右。因此，單純從市場規模而言，相對於2006至2010年的美國住宅樓市下跌引發的危機，今次CRE跌市的直接影響可能不及當年。

話雖如此，20.7萬億美元的市場規模仍不容小覷。有分析更警告，以CRE作抵押的貸款及證券產品恐怕受到牽連，特別是當這些抵押物業的價格跌至低於貸款本金(相當於「負資產」)，銀行及放貸機構都要為這些貸款的潛在損失作撥備，或錄得大量壞帳。

貿易信用保險公司安聯貿易(Allianz Trade)指，CRE市場的損失可能通過銀行蔓延到更廣泛的經濟領域，令整體信貸環境更趨緊縮。該報告指，小型銀行特別容易受到CRE投資組合損失的影響，導致這些銀行不得不收緊放貸條件；加上CRE減值會令借款人償付能力承壓，或進一步限制整體貸款活動，甚至可能打亂聯儲局貨幣政策部署。

Norland認為，銀行與CRE之間的確可能會出現某種「負向循環」(Negative Feedback Loop)。受此前多家小銀行倒閉的影響，存款從中小型銀行流向大型銀行的大規模轉移，這可能會削弱小型銀行向CRE物業持有者和開發商提供貸款的能力，從而加深CRE整體行業的壓力。再者，當前聯邦基金利率已突破5厘，與許多CRE項目最初融資的零利率環境相比，這是一個巨大的變化。

Norland警告，股票或債券市場都並未為CRE價值下跌作出「充分定價」，包括當前股市仍接近歷史高位，估值水平較高，而高收益債券與美國國債的息差仍然相對較小。