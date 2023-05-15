港股黑期低水200點　油價連跌4周

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.73；港匯見7.8435；離岸人民幣(CNH)報6.9728；美元兌日圓處135.92；歐元報1.0851，英鎊報1.2448。現貨金價處2,010美元。布油報74.27美元，紐油報70.18美元。比特幣跌0.6%，報26,791美元。道指期貨跌35點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約200點。

●道指上周五收市報33,300點，跌8點或0.03%；納指收報12,284點，跌43點或0.35%；標指收報4,124點，跌6點或0.16%。全星期計，道指跌1.1%；標指跌近0.3%，連跌兩星期；納指升0.4%，連升3星期。

●國際油價連續4周下跌。紐約期油收報每桶70.04美元，下跌83美仙或近1.2%。全周累跌1.8%。布蘭特期油收報每桶74.17美元，下跌81美仙或近1.1%。全周累跌1.5%。

●受累於美元及美債息向上，紐約期金上周五收報每安士2,019.8美元，下跌70美仙，跌幅不足0.1%。

●歐洲主要股市上周五上升，英國富時100指數收報7,754點，升24點或0.31%；法國CAC指數收報7,414點，升33點或0.45%；德國DAX指數收報15,913點，升78點或0.5%。

●譚仔國際全年少賺30%，末期息10.5仙。

●內地首季汽車出口量增至107萬輛，超越日本冠全球。

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