【產經直播】騰訊及阿里巴巴績前部署值博？

港股上周經歷兩個月以來最大單周跌幅，走勢依然偏淡？本周多隻龍頭科技股首季業績出爐，而內地周二(16日)亦將公布多項數據，包括城鎮固定資產投資、工業生產、零售銷售及失業率，將如何左右大市？另外，恒指季檢結果將於下月5日起生效，成分股數目將由76隻增加至80隻，對恒指走勢又有無幫助？

近期大市回吐，不少是受「中特估」概念股從高位回吐所拖累，例如內銀及內險股、一眾中字頭股份包括中資電訊股及「三桶油」等。相關板塊跌完未？邊隻最大機會率先反彈？中國特色估值體系仲係咪長遠利好股價因素？

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