中電首季香港售電量升2.6%　派第一期中期息63仙

中電指，香港售電量上升反映經濟在新冠病毒疫情防控措施解除後反彈，帶動商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強。由於在家工作人數減少，住宅客戶的用電需求下降。該公司於簡報中提到，若國際燃料價格今年維持平穩，「燃料調整費」預料將快有所下調，減輕客戶的電費壓力。

內地表現方面，中電中國的核電和可再生能源投資表現穩健，支持公司擴大潔淨能源組合，及把握中國經濟減碳的機遇。廣東省的陽江核電站發電量按年增長，而大亞灣核電站則繼續為廣東省和香港提供穩定的零碳能源。中電中國的風能和太陽能發電站產能穩定。受惠於四川省江邊水電站的水資源改善，水力發電量上升。

至於澳洲項目EnergyAustralia，其位於維多利亞州的雅洛恩電廠發電量輕微上升，新南威爾斯州的Mount Piper電廠為有效利用燃料而節省使用，發電量較去年同期下降。過去一年能源成本上漲，澳洲項目EnergyAustralia相應調高了大部分客戶的電費和天然氣收費。在競爭加劇的市況下，EnergyAustralia年初至今流失約16,000個或約0.6%的零售客戶。