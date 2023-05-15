日本東證指數撲33年高位　高盛睇好仲有得升...

「股神」巴菲特自4月表示考慮加碼投資日本股市後，提振了市場情緒。日本股市拾級而上，日本東證指數逼近1990年以來最高水平，大行預計仍然有進一步上升的空間。

東證指數最新報2,110點，升14點。

高盛策略師Kazunori Tatebe和Bruce Kirk在研究報告中指出，考慮到經濟復甦、強勁的資本支出計劃以日本央行持續的貨幣寬鬆政策等一系列積極因素，日本經濟前景強勁。此外，日本公司業績的穩健收入以及較低的估值，也是推動日股上升的因素之一。

高盛策略師表示，與海外股市相比，日股的基本面較為穩固，基於對結構性改革的預期，可能會進一步推動日股上升。

另邊廂，巴菲特大舉投資日本股票提振，今年4月份海外交易員淨買入日本股票和期貨達220億美元，資金流入水平破紀錄。東京證交所呼籲交易價格低於帳面價值的公司制定資本改善計劃，企業一連串的回購亦支撐了市場情緒。日本貿易公司三菱商事於5月9日表示，計劃回購價值高達22億美元的股票；信息技術公司日立(Hitachi Ltd.)和富士通(Fujitsu Ltd.)上月亦宣布了大規模回購。