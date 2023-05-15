滙豐保險逾1.5億投資健康科技　使用AI審核理賠

疫後港人愈來愈着重健康保障，滙豐人壽保險（國際）首席健康保障業務總監陳曦表示，該行去年共支付超過10億元的醫療索償，按支付金額計算，最常見的索賠原因為癌症，同時，滙豐保險於去年及今年在健康科技大手投資逾2,000萬美元（逾1.5億港元）。

她指，健康科技投資項目包括在自家手機應用程式（App）上提供視像醫療諮詢服務，每月使用量達1,000次；同時提供專科轉介及遙距診症，事後更有藥物速遞服務。她認為，服務能節省客戶尋求門診治療及索償時間，更預告未來將擴展至中醫及心理治療層面。

「無現金化」的醫療服務能為客戶提供更便捷的協助，客戶可使用該行「Care+醫療網絡」覆蓋全港各區超過3,000名醫生和醫療合作夥伴，以直接得到服務。同時，該行推出全新的網上醫療理賠技術，醫療事務總監陳詠彤稱，目前仍有約三成客使用非網絡醫療服務，最新使用人工智能技術（AI）審核理賠，於App內交齊所需文件後，5分鐘則可在戶口內獲得賠償。

隨着中港兩地恢復正常通關，行政總裁文德華透露，今年首季年度化保費等值銷售額（APE）及新業務價值（NBV）按年均錄雙位數字的增長；第一季保費增長更超越2019年同期；他形容，香港及內地客戶對保障產品的需求強勁，故對香港區業務增長保持正面看法。

他又指，內地處於低息環境，相比之下，香港儲蓄產品有較佳的回報，且內地客冀尋找「跑贏通脹」的產品；加上新冠疫情的經歷，亦提升內地人對醫療保障及財富承傳的需求，故對本地醫保及人壽產品感濃厚興趣。該行第3間專為大灣區客戶而設的「尊尚健康管理中心」，將計劃於年內開幕。

另外，滙豐保險亦公布去年自願醫保及團體醫保的理賠數據，成功索償率（Claims Ａpproval Rate）分別為91%及92%、理賠比率（Claims Paid Ratio）亦分別為97%及88%。