譚仔國際：毛利率已見底 同店銷售有望回復增長
2023年05月15日 12:35
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左為劉達民。
本港連鎖米線餐廳譚仔國際(02217)上個財年盈利按年倒退30.55%，至1.41億港元，每股盈利10.5仙，派末期息10.5仙。主席兼行政總裁劉達民表示，主要受累去年新冠疫情期間封城、居家工作及社交隔離措施等因素，惟第四財季(即今年1至3月)在疫情減退及中港兩地通關利好下，經營情況有所改善，同店銷售跌幅已收窄至2%，而4至5月的生意勢頭良好，預料毛利率已見底，同店銷售於上半財年更有望回復增長。
不過，他指出，能源、大宗商品價格仍然受壓，去年曾上調產品價格，將續留意市場變化及客戶承受能力，不排除會再加價，同時會推出新產品、加強數碼化等，以控制成本及紓緩人手壓力。
該公司於上財年內開設40間新店，香港、內地、新加坡及日本分別佔20、12、6及2間。劉提到，目標今個財年新增約50間新餐廳，當中內地料佔約30間，主打經營成本較低、競爭較少的大灣區二線城市。至於西方市場，首要進軍澳洲市場，也會留意近年港人移民熱門地，「知道多香港人想(公司)到英國開，希望可以去到」，又指未見香港市場飽和，相信仍有發展空間。
至於續租方面，他指，本港分店有約1/3需要續租，而租金個別發展，部分業主有加租，坦言租金成本有上升趨勢。