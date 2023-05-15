譚仔國際：毛利率已見底　同店銷售有望回復增長

不過，他指出，能源、大宗商品價格仍然受壓，去年曾上調產品價格，將續留意市場變化及客戶承受能力，不排除會再加價，同時會推出新產品、加強數碼化等，以控制成本及紓緩人手壓力。

該公司於上財年內開設40間新店，香港、內地、新加坡及日本分別佔20、12、6及2間。劉提到，目標今個財年新增約50間新餐廳，當中內地料佔約30間，主打經營成本較低、競爭較少的大灣區二線城市。至於西方市場，首要進軍澳洲市場，也會留意近年港人移民熱門地，「知道多香港人想(公司)到英國開，希望可以去到」，又指未見香港市場飽和，相信仍有發展空間。

至於續租方面，他指，本港分店有約1/3需要續租，而租金個別發展，部分業主有加租，坦言租金成本有上升趨勢。