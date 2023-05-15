香港迪士尼去年淨虧損21億　按年收窄12%

香港迪士尼周一(15日)公布2022財政年度業績，表示即使2022財政年度挑戰重重，香港迪士尼的總入場人次全賴本地賓客錄得22%增長至340萬。全年業務收入上升31%至22億港元。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損收窄至8.61億元；淨虧損亦相對上一個財政年度收窄12%，至21億元。

公司指，縱使2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情令旅遊業和營運環境持續艱難，樂園本地賓客的入場人次，以及「奇妙處處通」(年票)會員人數，繼上年後再度創歷史新高，均較上個財政年度增長22%。

2022財政年度是香港迪士尼連續第三個財政年度，因疫情而面對重大營商和營運挑戰的一年。因應相關規管措施，香港迪士尼樂園強制關閉近三個半月，較上一個財政年度更長，並實施入園人數上限、社交距離規定及其他防疫措施。在2022財政年度，因應強制關閉及香港迪士尼樂園採取每星期5天營運模式，樂園的營運日子合共只有約6個月。

度假區酒店的整體入住率則上升3個百分點至24%，這反映了各項因素，包括欠缺入境旅客，及迪士尼好萊塢酒店因翻新計劃而暫停營運。年度酒店使用率則為78%。在度假區積極提升賓客體驗及優化產品的努力下，樂園人均消費及每房賓客消費分別錄得11%及7%的增長。

除了在2022財政年度推延收取專利權費，華特迪士尼公司亦將其提供的周轉信貸從2022年 11月起，由21億元增至27億元，體現其對度假區的支持。同時，政府在疫情有所改善之際即時放寬各項衞生防控措施，香港迪士尼亦迅即調整其營運把握商機。這些均讓度假區得以在此嚴峻時期繼續實踐其對香港旅遊業的承諾。

香港迪士尼在2022財政年度平均聘用約4,700名全職及1,400名兼職員工，繼續為本港旅遊及家庭娛樂行業最大僱主之一。

在過去17年的營運，度假區合共為香港經濟帶來高達約1,161億元增加值，相等於本地生產總值0.27%；亦累計創造277,200個職位(以人工作年計算)。