周樂樂：市場期待刺激消息　關注高息低估央企

過去一周，A股滬深兩市偏弱，其中，跌幅最小是創業板跌0.67%，跌幅最大的是科創50跌3.33%。申万一級行業中，7個升，24個跌，其中，最強的三大行業是公用事業(+1.95%)、煤炭(+1.55%)與汽車(+1.53%)，最弱的三大行業是基建(-5.98%)、傳媒(-5.98%)與有色金屬(-3.54%)。數據上看，市場行業分化明顯，高息低估值國央企背景的公用事業企業與受益於消費刺激預期的新能源汽車錶現較好，而熱門的基建相關企業且與AI題材企業出現回落。

國內市場方面，國內4月CPI按年上升0.1%，按月降0.1%，其中，出行類服務價格按年、按月均上升，而食品類按年升但按月降，工業消費按年按月均明顯回落。4月PPI按年降3.6%，按月降0.5%，其中，生產資料按年按月均降，生活資料按年降，而按月維持上升。 4月反映終端需求不足，通縮壓力增加，出行類服務業維持復甦。4月金融數據差於預期，其中，社融數據為1.22萬億，低於預期的1.72萬億；住戶的短期與中長期貸款均減少，企事業的短期貸款亦減少；人民幣存款減少。這些數據反映了金融信貸需求萎縮，經濟不景氣的程度令市場擔憂。目前市場主要在預期國家能夠出台更多政策刺激經濟。認為低通脹的環境下，國家政策將是重點防通縮，政策寬鬆與刺激經濟。最近監管機構宣布銀行通知存款、協定存款利率加點上限受到約束，利率下行有利於引導資金進入實體經濟與資本市場。另外，國內最新公布進出口數據穩固增長，市場繼續正回饋人民幣國際化與一帶一路的相關利好消息，一帶一路與人民幣國際化的推進加快，有利於人民幣資產走勢穩固。

海外市場方面，美國公布4月CPI與PPI按年增速繼續回落，美國最新上週首次申請失業救濟人數創2021年10月以來的新高。認為美國就業市場出現降溫，通脹繼續回落預期升溫，這有利於增加美聯儲盡快暫停加息的可能性。但是目前市場最大憂慮是美國債務可能違約，因為美國提高債務上限的談判並未取得突破，影響市場投資氣氛。認為短期看，美國債務問題與高利率水平仍是製約股市表現的重要因素，而中期看，銀行危機、信貸緊縮與經濟衰退制約美聯儲與美國兩黨的決策，緊縮政策將改變。

展望後市，美國高利率與債務問題制約海外市場短期表現，而目前國內政策對於實體經濟與資本市場相對友好、相對低息與寬鬆的貨幣環境、通脹水平相對低等， 經濟基本面趨穩的預期在升溫，這一宏觀環境利於資本市場走強，看好中國資產中線的行情。策略上，重點部署新引擎帶來的結構性投資機會，受益於在中特估的背景下，優先選擇低估值、高息的大型國央企；受益於國產化替代與卡脖子攻關支援的核心材料與設備等高端製造業；受益於防通縮、刺激消費的品牌消費。

勝利證券副首席運營官 周樂樂