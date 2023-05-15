【高盛推介】鋰價續反彈 留意贛鋒高槓桿購及比亞迪貼價購
2023年05月15日 15:00
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：電池級碳酸鋰價格近期持續反彈，自本月初至今已累計升近35%，每噸約24.75萬元人民幣，港上市的鋰電池股上升。贛鋒(01772)上周五(12日)升約2.5%，周一(15日)繼續走高，最高見59.05港元，突破一個半月高位。
另一方面，比亞迪(01211)上周五跌約1.2%，周一早段低見237.8元後跌幅收窄。比亞迪與中電聯日前就國家新型儲能發展、安全生產技術服務及儲能技術等多方面，簽署戰略合作協議。
觀察個股輪證資金流向，贛鋒好倉及淡倉於上周四(11日)及上周五皆獲資金轉向流入，分別合共約40萬及10萬元。
比亞迪方面，好倉於上周五獲資金轉向流入，有20萬元。淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約520萬元。
投資者如看好贛鋒，可留意屬3個月期以上、行使價70元以下產品最高槓桿之一的贛鋒購(15913)。
贛鋒購(15913)，行使價61.54元，2024年7月3日到期，實際槓桿2.8倍，3個月期以上、行使價70元以下產品最高槓桿之一。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(29313)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(12199)。低面值選擇可留意比迪購(11237)。牛證方面可留意比迪牛(61770)，與現價有約20元收回距離。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(12199)，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿11.2倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(11237)，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿8.4倍，低面值。
比迪牛(61770)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽(13085)，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.4倍，行使價190元以上產品最高槓桿。
比迪熊(51052)，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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