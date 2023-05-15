【高盛推介】港交所終止6連跌 資金吸納好倉
2023年05月15日 15:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)由本月5日起，連跌6天，當中上周五(12日)失守310港元水平。周一(15日)終止連跌。早上開市即重上310元水平，高開約1.3%後曾升幅收窄，午後再度抽升。有券商據港交所4及5月至今的成交量，料其後市表現向好，給予「買入」評級，目標價410元。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周三(10日)至上周五皆錄得資金流入，以上周5個交易日計則共錄得約1,200萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價375元以下、3個月期以上產品最高槓桿的港交購(16357)。貼價選擇可留意港交購(26844)。低面值選擇可留意港交購(15487)。牛證方面可留意港交牛(64101)，與現價有約25元收回距離。
港交購(16357)，行使價368.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿11.4倍，行使價375元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
港交購(26844)，行使價333.48元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.3倍，貼價。
港交購(15487)，行使價388.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿12倍，低面值。
港交牛(64101)，收回價290元，行使價288元，換股比率500，槓桿比率12.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交沽(11969)，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿12.8倍，行使價290元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
港交熊(53166)，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近45元收回距離熊證。
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