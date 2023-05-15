阿里雲推出全新計劃强化全球合作夥伴生態系統

阿里雲智能首席商業官蔡英華於新加坡舉行的「2023阿里雲全球合作夥伴峰會」上表示，集團致力與全球合作夥伴共同成長，並提供更有力支持以協助他們於東南亞及全球更多地區拓展業務。全新舉措進一步凸顯集團對合作夥伴的重視。憑藉合作夥伴的專業知識、技術能力和市場洞見，將共同為客戶創造顯著價值。

阿里雲ISV加速計劃旨在為全球ISV合作夥伴提供全新財務激勵機制及更強大的技術支援，助力把握更多於東南亞的業務機遇。作為計劃的一部分，阿里雲將協助ISV合作夥伴優化其產品在阿里雲雲市場上的售價，並透過阿里雲銷售團隊和龐大的渠道合作夥伴網絡進一步擴大產品銷售。阿里雲同時承諾加強對全球ISV合作夥伴的技術支援，提供全面的技術資源，協助在雲平台上建立、發布及運行有關解決方案。此外，阿里雲還將加大投資，與ISV 合作夥伴共同開發定制化產品和解決方案，以滿足東南亞客戶多元化的數碼轉型需求。