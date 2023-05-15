【產經直播】港股5月下半場點操作？

港股反覆上升，恒指周一(15日)低開102點後，一度跌129點，午後突然倒升最多436點，高位見20,063點，收市仍升343點，報19,971點，大市成交1,016億元。港股午後突挾上，有咩原因？股民要點操作？

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