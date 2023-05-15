【產經直播】港股5月下半場點操作？
2023年05月15日 16:12
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港股反覆上升，恒指周一(15日)低開102點後，一度跌129點，午後突然倒升最多436點，高位見20,063點，收市仍升343點，報19,971點，大市成交1,016億元。港股午後突挾上，有咩原因？股民要點操作？
重磅科網股撐市，騰訊控股(00700)將於周三(17日)公布業績，券商估騰訊首季經調整純利介乎310億至372.65億元人民幣，按年增幅介乎21.35至45.87%，有機會重返2021年首季的331.18億元水平。至於阿里巴巴(09988)周四(18日)公布業績，券商預料全年非公認會計準則(non-GAAP)的經調整純利介乎1,312.8億至1,391.17億元人民幣，按年跌3.74%至升2%。兩份業績預期會係點？邊隻值博啲？另外美團(03690)周一(15日)股價急升3.4%，點解？
恒指公司上周五(12日)公布季檢結果，加入華潤電力(00836)、紫金礦業(02899)、京東健康(06618)及攜程集團(09961)共4隻股份到恒指成分股，邊隻睇高一線？至於碧桂園(02007)被剔出國指成分股，股價急挫4.2%，股份已連跌5日，跌勢未完？
中電控股(00002)公布，首季香港售電量按年升2.6%至7,016百萬度，派第一期中期股息每股0.63港元，與2022年第一期股息相同。中電周一(15日)股價升1.1%，買嚟收息有冇得諗？
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