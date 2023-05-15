道指期貨升121點　日圓跌穿136

美匯指數報102.345；港匯見7.8396；離岸人民幣(CNH)報6.9629；美元兌日圓報136；歐元處1.0880；英鎊報1.2482。金價報2,018.94美元。油價微升，布油報74.30美元，紐油處70.20美元。比特幣升1.67%至見27,398美元。道指期貨升121點。

焦點數據：

17:00 歐元區3月工業生產

19:30 印度4月進出口

20:15 加拿大4月新屋動工

20:30 加拿大3月批發貿易

20:30 美國5月紐約聯儲銀行製造業指數

21:00 加拿大4月成屋銷售

●港股先跌後升，恒指20,000關得而復失，收市報19,971點，升343點或1.75%，主板成交1,016.24億港元。

-香港迪士尼去年淨虧損21億，連蝕8年。

-香港迪士尼料業績年內有改善，暫無計劃尋求股東注資。

-一田百貨：每個部門現空缺冀增兵，改善員工福利留人才。

-一田百貨：睇好夏季銷情，加價在所難免。

-譚仔國際：毛利率已見底，同店銷售有望回復增長。

-中電首季香港售電量升2.6% 派第一期中期息63仙。

●內地A股全線上揚，其中滬綜指升38點或1.17%，收報3,310點，成交金額4,317.07億元人民幣。

-傳中證監改革後削員工薪酬，部分官員恐減薪逾5成。

-傳老虎環球擬減持非上市公司股份，包括字節跳動。

香港經濟：

●人行潘功勝：續深化與香港務實合作，支持國際金融中心建設。

●港按揭貸款業務競爭激烈，銀行現金回贈創逾17年來最高。

互換通：

●證監會：「互換通」有助鞏固港風險管理中心地位。

●渣打參與「互換通」首日交易 國際機構投資者反應正面。

●金管局：關注「互換通」落實情況 按需要完善提升操作安排。

●歐冠昇：適時推進互換通南向通。

●年利達合夥人：互換通勢吸引境外投資者進入中國市場。

外地經濟：

●菲律賓財長：通脹正下降，無理由加息。

●傳G7將調整對俄制裁措施，鎖定能源及軍事領域。

●日本東證指數撲33年高位，高盛睇好仲有得升...

●受惠旅遊業復甦，泰國首季GDP增長勝預期。

企業消息：

●Newmont斥1365億收購Newcrest勢成金礦業史上最大併購。

●Apple頭戴裝置有望6月亮相，呢隻港股有運行...

●貝萊德CEO培訓接班人部署交棒，未有退休時間表。