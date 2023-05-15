香港迪士尼料業績年內有改善　暫無計劃尋求股東注資

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，沒有視上海迪士尼樂園為競爭對手，反而兩地能產生互補效應，同時擴大迪士尼的客群，觀察到中港通關後亦有大量內地旅客到訪樂園。他又透露，現時無計劃向股東（註：港府為香港迪士尼最大股東）尋求進一步注資。

至於樂園何時能轉虧為盈，莫偉庭無正面回答，僅指現時僅為市場復甦初期，航空業的載客量仍需逐漸提升，強調自己「無水晶球不能預測未來」。他指，今年眾多利好消息驅動，包括本地訪園人數創新高、訪港旅客的滲透率較疫前有所增加，認為樂園目前正朝正確的軌道前進，相信今年一定會有改善，且一年勝一年。

價格方面，他指，價格需平衡消費者所獲得的服務，早前樂園亦新增兩種不同票價的選擇，並保持最初階的門票價格；樂園目前沒有價格調整的計劃。

香港迪士尼樂園於業績報告中預告，樂園6月中起恢復每星期6天或7天營運，莫偉庭認為，樂園開放天數要取決於市場情況，同時要平衡營運成本。他指計劃聘請1,000名演藝人員以配合樂園7天開園及新園區的開幕，指在2月的開放日中，已聘請約300名新員工。