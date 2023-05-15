敏華控股：賣場佔零售規模降至不足6成　將加強電商及帶貨

該公司去年沙發收入佔比約73.5%。他提到，新一代消費者對功能沙發的接受能力較高，估計在未來10年，內地大城市的功能沙發滲透率將達20%，而「公司挑戰在於搶到多少生意」。

他又指，宏觀而言，零售市場銷售渠道愈來愈碎片化，賣場佔零售規模由約80%降至不足60%，而電商及直播帶貨漸成為重要的零售渠道，佔約三成，因此公司會加強電商銷售及直播帶貨，未來不會單靠開店帶動銷售額。

中國總裁王兵指，去年公司淨開店503間，目標今年淨新增800至1,000間門店。

去年度受新冠疫情及俄烏戰爭影響，旗下Home集團主營業務收入跌約31%。黃敏利指，歐洲能源價格上漲，推高整體成本，今年扭虧機會不大，雖然於烏克蘭的生產設施並無受到嚴重破壞，出於謹慎考慮，已進行減值撥備。