硅谷銀行美國以外存款未獲保險　逾千億資金去咗邊？

外媒報道，美國硅谷銀行(SVB)倒閉風波似乎已告一段落，其實，仍有一大批存戶正面臨存款全蒸發的痛苦。

對SVB開曼群島分行的客戶來說，其資金仍由美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管。據SVB表示，設立開曼群島分行的目的，是為支援該銀行在亞洲活動。

但是，FDIC只保障美國存戶，而開曼群島分行客戶原以為美國監管機構將保障他們的存款。但據多家公司人士表示，其銀行對帳單顯示，存款餘額為零，他們的資金已轉移至「SVB Receiver(官方接管人)」——即FDIC處。

報道指，於3月31日，FDIC曾通知SVB的開曼群島分行存戶，他們不會被納入存款保險，將被視為「一般無擔保債權人」。

SVB年度報告顯示截至2022年底，該行共有139億美元的海外存款，該存款不受任何美國聯邦或州存款保險制度的保障。

據1990年代初曾在FDIC工作過的美國金融監管部門退休律師Christopher Curtis表示，「坦率地說，外國存款不在美國保險範圍內，一直都是事實。」Curtis認為，上述存戶的獲賠進度或十分緩慢，或者甚麼都沒有。