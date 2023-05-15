維景灣畔兩房放盤1個半月減價12萬　3月僅賺兩萬離場

後市去向未明，部分業主為求出貨，寧願蝕使費離場。將軍澳維景灣畔兩房單位，放盤約1個半月，減價約12萬元，以約838萬元成交，約3年帳面僅升值約兩萬元，料屬明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達稱，北角港濤軒中層B室，實用面積約640方呎，兩房間隔，享海景，成交價1,498萬元，呎價約23,406元，新買家為用家，原業主於2015年以1,190萬元買入，持貨約8年帳面獲利308萬元，單位升值約26%。

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九龍區

●中原林家傑表示，荔枝角美孚新邨4期百老匯街95號中層B室，實用面積約916方呎，套三房間隔，望內園景，最初開價1,050萬元，以995萬元成交，呎價約10,862元，原業主早於1985年僅以68萬元買入，持貨長達約38年帳面獲利927萬元離場。

●香港置業張仲賢指，大角咀港灣豪庭7座低層C室，實用面積約490方呎，三房間隔，放盤約5個月後，獲區內客接洽，議價後以約835萬元成交，呎價約17,041元，新買家為家庭客。

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新界區

●香港置業傅志煌透露，將軍澳維景灣畔8座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以850萬元放盤約1個半月，減價約12萬元，外區首置客以約838萬元購入，呎價約17,314元，原業主於2020年3月以約836萬元購入，帳面賺約兩萬元，料屬明賺實蝕。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋富寶花園7座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望海景，放盤長達3年，原先未補價第二市場叫價320萬元，降價41萬元，減幅約12.8%，以279萬元沽售，呎價約6,473元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區5月暫錄約37宗二手買賣，按月減少約兩成。其中新港城R座中層8室，實用面積約369方呎，兩房間隔，開價約600萬元，其後減價至587萬元易手，呎價約15,908元，新買家為用家。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區5月暫錄約30宗二手買賣，按月跌約四成，沙田湖景花園3座高層A室，實用面積約1,017方呎，套三房間隔，去年7月放盤時開價約1,050萬元，議價後連車位以930萬元易手，呎價約9,145元，新買家為用家。

●中原方翰達稱，大埔帝欣苑11座低層D室，實用面積約1,005方呎，放盤時開價約1,220萬元，日前議價後連車位以1,168萬元易手，呎價約11,622元，累減約52萬元，新買家為用家。

●中原劉德興指，粉嶺牽晴間5月暫錄約2宗買賣，屋苑3座低層F室，實用面積約573方呎，三房間隔，放盤時開價約660萬元，議價後以630萬元易手，呎價約10,995元，新買家為用家。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺居屋景盛苑A座低層5室，實用面積約546方呎，望內園景，睇樓後隨即出價，雙方議價後未補價第二市場以320萬元成交，呎價約5,861元，屋苑現時約有17個放盤，叫價約300萬元起。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑N座中層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原業主願意調整價格，減價15萬元，有綠表首置客原居於同區，見方便搬遷又毋須重新適應環境，未補價第二市場以445萬元購入自住，呎價約6,846元。

●美聯袁佩雲表示，青衣藍澄灣6座高層D室，實用面積約690方呎，套三房間隔，早前以860萬元放售，新買家為同區用家，議價18萬元後，以842萬元承接，呎價約12,203元。

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