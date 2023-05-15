美股個別發展　道指跌71點

美國債務上限談判似乎有新進展，總統拜登將會於周二會見共和黨眾議院議長麥卡錫等國會領袖。美股早段個別發展，道指跌71點，報33,229點；標指跌1點，報4,122點；以科技股為主的納指升26點，報12,310點。港股夜期報19,896點，跌63點，低水75點。

拜登表示，對於達成提高債務上限協議仍然感到「樂觀」，認為最終可以解決問題。

銀行業危機爆發後，市場亦開始尋找下一個可能會引爆的「金融地雷」。橡樹資本聯合創始人Howard Marks警告，私募信貸市場可能會受到考驗。他指出，許多金融機構及大型資產管理公司，都向私募股權公司提供了巨額貸款，讓他們收購一些未上市的企業，除了信貸條件收緊，這些高槓桿交易可能會引發問題。

私募市場的壓力愈來愈大，市傳美國著名基金老虎環球(Tiger Global Managment)亦打算減少私募市場持倉，計劃出售部分未上市公司股權套現，其中包括抖音母公司字節跳動等。報道指，老虎環球持有的未上市公司投資組合價值逾400億美元。

其他企業消息方面，網上召車平台Lyft行政總裁David Risher表示，願意接受第三方提出收購公司的報價，但目前並未積極尋求賣盤，暫時也沒有收到任何併購要約；Lyft股價早段曾升0.06%。

嘉信理財表示，客戶提款已連續第三個月放緩，4月新舊客戶為公司帶來了136億美元的資產，其股價曾升3.72%。

連鎖快餐品牌Shake Shack股價升5.47%，該公司成為維權投資者針對目標，據報維權基金股東Engaged Capital正打算爭奪公司3個董事會席位。