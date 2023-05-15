豪宅新盤獲承接　啟德頂層四房特色戶售逾1億元

一手市場於周一(15日)連環錄得多宗特色戶成交，啟德項目的頂層四房特色戶以逾1億元售出。而愉景灣亦有連私人泳池的頂層單位以5,228萬元招標賣出。

●啟德天瀧頂層特色戶逾1.03億雙破頂沽

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為8座31樓A室，實用面積1,890方呎四房間隔，連405方呎平台，成交價1.0395億元，呎價為55,000元，成交價及呎價同創項目新高。另一伙沽出單位為5座27樓B室，實用面積1,382方呎，採四房間隔，以5,390萬元成交，呎價為39,001元。據悉，該盤開售至今累售13伙，套現逾6.1億元。

●何文田站瑜一．天海最快周二加推

市區鐵路站上蓋項目正值收票階段。華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周一(15日)公布過去兩日已接獲約1,000張入票，按首張價單提供90伙計，超額逾10倍。

該集團銷售總監封海倫表示，該盤的銷展廳目前已錄得約8,000個參觀人次，部署最快周二(16日)加推，將提供不少於45伙，並涵蓋不同戶型。至於計劃招標發售的向南三房戶，現時已有約50組客人查詢。該盤亦部署周內開售，預計未來一至兩日內上載銷售安排。她透露，今期項目將設有優先揀樓時段予上兩期曾經入票認購指定單位的買家。

●何文田天鑄第1期周五起招標發售4伙三房戶

●長沙灣佳悅加推12伙周五發售

由價單3號顯示，新一批單位包括10伙開放式戶及兩伙一房戶，位處中高層，實用面積由212至289方呎，扣除6%折扣後，折實價由430.14萬至604.13萬元，折實呎價由20,290至21,842元。資料顯示，該盤提供115伙，由去年7月開售至今累售41伙，吸金逾1.8億元。

●愉景灣意堤連泳池特色戶呎價約28,356元

香港興業國際（00480）旗下愉景灣意堤，以招標形式售出6座18樓A室特色戶，該單位實用面積1,844方呎，四房間隔，設有樓梯連接1,843方呎平台，並設有私人泳池，成交價5,228.8萬元，呎價約28,356元。

●啟德尚‧珒溋低座四房戶逾6,087萬元售出

●馬鞍山Silversands四房戶售2,956.9萬元

●西南九龍維港滙II三房戶呎價約23,038元

●太子安英大廈3伙一手貨尾減價30萬元

太子有樓齡30年的一手貨尾於早前重推，但兩個多月來未錄承接，賣方亦面對現實，將定價下調吸客。上述為安英大廈，於周一(15日)修改價單，將3個出售單位的定價劃一下調30萬元，減幅由5.8%至7.1%。

資料顯示，項目坐落於廣東道1136至1142號，為一座樓高19層的住宅大樓，提供36伙，由賣方捷英發展持有的單位僅餘3伙，實用面積全屬259方呎。該盤於今年3月上載價單，當時定價由介乎420萬至520萬元，呎價約16,216至20,077元。而現時最新價單已調整至390萬至490萬元，呎價約15,058元起。當中，1樓A室連平台戶，連719方呎平台，最新定價為490萬元。

●沙田大圍站柏傲莊III累錄446宗終止交易