【大鑊了】各國加快棄美元　未來五年佔全球外儲佔比恐穿50%

全球去美元化趨勢沒有停止，大華銀行表報告表示，以目前各國減少使用美元的速度計算，不出5至10年，美元作為國際儲備貨幣的佔比，將由目前的58%跌穿50%的心理關口。該行並警告，一旦美國政府債務上限問題未能妥善處理，即使是短暫的債務違約或再次被下調信用評級，都成為去美元化的催化劑，呼籲各商業機構應盡早習慣使用非美貨幣去營運。

從國際貨幣基金組織(IMF)的數據可看到，美元作為國際儲備貨幣的佔比不斷下降，由2001年的高位佔73%，跌至2018年的63%，進一步縮減至新冠疫情以後最近的58%。

大華銀行指出，由於美國政府近年來使用的多項金融制裁行動，包括凍結俄羅斯央行近一半的外匯儲備及將俄國剔出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)系統等，都令愈來愈多人對持有美元警戒起來。而且以美元為中心的國際金融體系，潛藏一少問題，例如美元的貶值對美國政府的赤字和銀行救助融資有利，而非對其他持有國有利。另外，美國自去年3月以來的大規模加息，也令多國陷入借貸成本高昂的窘局。

故不難理解，各中央銀行、企業和投資者尋求減少對美元的依賴。例如去年2月俄烏戰爭之前，俄羅斯的主權財富基金就着手將其美債持有量削減至近乎零。中國亦將美債持有量從高峰期2011年的1.31萬億美元降至近期的8,500億美元。國家外匯管理局亦指出，人民幣在中國跨境收支中的使用呈現上升趨勢，在今年3月達到48.4%的歷史新高，首次超過美元的份額(46.7%)。

在亞洲，該行指出，東盟國家彼此之間，以及與主要貿易夥伴中國建立了以各自雙邊貨幣支付安排，相信隨着更多國家加入這一股潮流，非美貨幣的區域互通會繼續取得進展。

該行坦言，美元現時仍是國際主要交易貨幣，但10年或20年之後，有機會出現另一隻貨幣作為美元以外的選擇，世界或會迎來「多元國際貨幣系統」的有趣局面。因此，企業應盡早了解並準備在其業務營運中更多地使用非美貨幣，包括風險管理、對沖策略等重要組成部分，才是符合企業的利益。

至於港元在全球去美元化之下應何去何從？澳新銀行(ANZ)中國首席經濟學家楊宇霆在其研究報告指出，香港在將內地資產以國際貨幣的形式對外展示扮演着重要的角色，例如在內地與貿易夥伴之間，起金融循環的作用。況且將港元改與人民幣掛鈎不會為內地的發展增加價值，因為已經有離岸人民幣市場。相反，在穩固的金融基礎設施和可自由兌換的匯率制度作為後盾之下，港元仍會是儲備貨幣的一員。

例如以流通量計，根據香港金管局的一項研究，即使在20年前，高達20%的港元現金存放於香港境外。國際清算銀行也指出，2022年港元的每日成交額為1,940億美元，是全球排名第9多的貨幣。

所以楊直言，穩定大於一切，雖然在近期的美國銀行危機之下，愈來愈多人都對美元的長期展望感到憂慮，惟美元目前仍是國際貨幣的基準，港元不應像新興市場貨幣或加密貨幣般出現大的波動，而不必要地更改聯繫匯率，將會是弊大於利。