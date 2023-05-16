黃永輝：銅油跌價　與中國經濟惹憂有關？

投資者對中國經濟復甦力度的疑慮令工業金屬和能源價格顯著受壓，拖累商品總回報指數本月下跌約2.8%。

內地於上周四發布的4月消費物價指數及生產物價指數皆比預期低，服務業價格的上漲被耐用品需求的疲弱所抵銷。同一天公布的4月信貸數據更加令人失望，新增社會融資規模從3月的5.38萬億元人民幣(下同)下降到1.22萬億元，遠低於市場預期。新增人民幣貸款從3月的3.89萬億元降至7,190億元，企業和家庭貸款均表現疲軟。

白銀高位回調屬正常

上述數字公布後，銅期貨價格跌破了關鍵的支持位每磅3.8美元，進而引發對沖基金的新一輪拋售，並跌至今年新低的3.677美元，離下一個關鍵支持位3.668美元不遠。儘管遭遇了這樣的挫折，但銅的長期前景仍是向好。因為未來幾年的綠色轉型主題將為其提供強大的推動力。銅是良好導電金屬，可應用於包括電池、電動牽引摩打、可再生能源發電、能量存儲和電網升級。此外，生產商面臨着礦石品質降低、生產成本上升，以及近年缺乏投資等的挑戰。

銅價下跌也引發了白銀價格上周四下跌4.8%，為自2021年2月以來最大的單日跌幅，跌穿24.5美元的支持位。在3至4月期間上漲31%後，這種調整是正常，支持位目前在23.72美元，不過價格需要從上周五收市的23.97美元回升到24.5美元以上，才算企穩。

黃金重上關鍵支持位

包括白銀在內的工業金屬板塊的疲軟，將黃金價格推回至關鍵支持區域。目前黃金支持位為每安士2,002.5美元，下面的1,990美元和1,950美元附近有額外支持，而2,050美元以上的阻力仍然堅挺。

原油市場在4月2日意外的石油輸出國組織及盟友(OPEC+)削減產量引發的短暫上升之後，逆轉並重新向下。弱勢煉油利潤和較低的原油需求，加上擔憂中國經濟增長勢頭轉弱，促成原油價格下滑。紐約期油價格在5月下跌了8.7%。

總體而言，商品市場仍然面臨着許多不確定因素，對中國經濟前景的疑慮，以及對全球需求的擔憂壓制了工業金屬及原油的價格。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)