廖嘉豪：亞洲股票利好條件逐步形成

美國通脹逐步回復正常，聯儲局今個月的加息決定，可能是本周期最後一次，市場對美國經濟增長和利率的預期正在下降，這兩個因素都有機會鞏固美元的下行趨勢，未來一年或有更多投資者轉投亞洲，過往美元熊市對印尼和印度等高增長市場及科技等行業最有利。

長期以來，亞洲股市對匯率波動非常敏感。在過去五次美元熊市中，亞洲(日本除外)股市每次都錄得可觀漲幅。即使我們排除2002至08年的全球化帶動的升市及環球金融危機(GFC)後的復甦，其他三個時期的平均回報率仍為39%。從歷史上看，美元走軟時期強烈支持亞洲新興市場(EM)股市表現，尤其是東盟和印度。背後原因可能是因為印度等外部脆弱的新興亞洲市場，經常賬和財政預算出現雙重赤字，美元轉弱或紓緩資本外流壓力，而且相對增長優勢或能吸引資本流入，令區內央行將能夠在不必擔心匯率不穩的情況下更有能力減息提振經濟。

值得注意的是，投資者在過去每個美元熊市時期都部署當時的高增長行業。2002-08年，增長明顯在能源、材料和工業領域。全球金融危機的復甦也集中在市場中最具周期性的部分。在較近年的美元熊市中，資訊科技行業，以及非必需消費品和電信行業相關公司主導升勢。在預期美元疲軟的未來時期，我們預計科技相關行業仍將是增長型股份的主要部分，並成為尋求美元資產以外的多元化投資的投資者的目標。

亞洲大部分地區，尤其是北亞，直到2022年底才從防疫限制中重新開放。服務業活動復甦非常明顯，而製造業增長面臨一些阻力。儘管如此，根據採購經理指數衡量，印度和泰國和印尼等東南亞部分地區在製造業擴張方面仍處於世界領先地位。在接受服務業PMI調查的國家中，印度也以4月高達62的指數位居榜首。中國需求復甦是主要動力，例如內地重新開放對新加坡、馬來西亞和越南等出口導向型經濟體以及泰國等旅遊導向型國家最為有利。目前市場加快調高東盟股票2023年的盈利預測。由於股價明顯落後於復甦，市盈率估值已跌至歷史低位的14倍。在印度，股市一直相對堅挺，MSCI印度指數僅比歷史高位低7%，但2021-22年的盈利增長強勁，2023年盈利預測亦穩定，使其市盈率從更高水平回落至約20倍。如果東盟國家和印度的復甦繼續進展順利，2023年股市表現或有良好支持。

從製造業採購經理指數收縮來看，中國4月復甦令人失望。然而5月初勞工節假期的數據顯示旅遊和消費飆升至2019年以上水平。股市估值仍然低迷。即使4月數據遜預期，活動擴張程度仍明顯高於相應的股市估值水平。A股的孖展槓桿是衡量市場潛力的重要指標，3月新開立孖展帳戶近10萬個，為2021年9月以來最多，同時融資餘額也有所上升。隨着投資者情緒改善，中國股票今年仍具上升潛力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪