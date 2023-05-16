道指升47點　油價漲逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.4；港匯見7.8366；離岸人民幣(CNH)報6.9567；美元兌日圓處135.95；歐元報1.088，英鎊報1.2528。現貨金價處2,014美元。布油報75.51美元，紐油報71.36美元。比特幣跌0.5%，報27,214美元。道指期貨跌41點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約220點。

●道指收市報33,348點，升47點，升幅0.14%。納指收報12,365點，升80點或0.66%。標指收報4,136點，升12點或0.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,191點，升220點。

●紐約期油收報每桶71.11美元，升1.07美元，升幅1.53%。倫敦布蘭特期油收報每桶75.23美元，升1.06美元，升幅1.43%。

●紐約6月期金收市報每安士2,022.7美元，升2.9美元，升幅0.14%。

●歐洲三大股市靠穩。英國富時指數收市報7,777點，升23點或0.3%。法國CAC指數收報7,418點，升3點或0.05%；德國DAX指數收報15,917點，升3點或0.02%。

●美國5月製造業指數下跌至-31.8 遠遜預期

●澳洲5月西太平洋消費者信心指數按月跌7.9%，至79。

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