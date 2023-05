外媒報道,「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡披露金融股組合變動,巴郡第一季買入第一資本金融(Capital One Financial Corp.),並增持美國銀行及花旗(Citigroup Inc.),沽售紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon Corp.)和美國合眾銀行(US Bancorp.)。

第一資本金融股價在市後延長交易時段升6%,報94.5美元。

此外,巴郡沽清台積電,亦出售家具連鎖店RH。巴菲特5月初曾在股東大會上稱,台積電是一家很好的公司,但不喜歡台積電所在的地點,凸顯其地緣政治考量。相比之下,他認為投資日本企業更適合。

另一方面,巴郡期內增持蘋果公司(Apple inc.)、西方石油、惠普(HP)、派拉蒙(Paramount);減持雪佛龍(Chevron)、通用汽車(GM)、亞馬遜(Amazon)、動視暴雪(Activision Blizzard)等。