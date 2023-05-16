《沽注一擲》現實主角首季勁撈地區銀行股 重倉阿里及京東
2023年05月16日 09:30
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外媒報道，電影《沽注一擲》主角原型、著名對沖基金經理Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management披露，首季再度增持京東(09618)及阿里巴巴(09988)的ADR，兩者佔其美股持倉組合近兩成。
京東最新報146.8港元，上升4%。阿里巴巴最新升0.9%，報86.25元。
根據Scion Asset Management最新向SEC提交的監管文件顯示，對阿里ADR最新持股達10萬股，市值約883.4萬美元(約6,890萬港元)。
另一方面，Burry單季淨購入17.5萬股京東ADR，持股增至25萬股，市值941.75萬美元(約7,345萬港元)。
Burry第一季亦趁大跌市，買入多隻地區銀行股，包括第一共和銀行(FRB，First Republic Bank)。根據監管文件，Scion Asset Management於首季買入15萬股FRB，並買入25萬股西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)、12.5萬股Western Alliance Bancorp。